Μάικλ Κορς: «Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα» - Τα στιγμιότυπα των διακοπών του

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Μάικλ Κορς αποφάσισε να περάσει ένα μέρος των διακοπών του στην Ελλάδα την οποία και εκθίασε σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Χωρίς να αποκαλύπτει την τοποθεσία που βρίσκεται, μοιράστηκε μια φωτογραφία αναφέρωντας μόνο ότι είναι στην Ελλάδα και έγραψε λεζάντα: «Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα τιρκουάζ νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!!»

Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι: «Είμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε η Νταϊάνα Βρίλαντ, “το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!”».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προφίλ του σχεδιαστή μόδας έχει 19.2 εκατομμύρια ακόλουθους ενώ η δημοσίευση του για τις διακοπές στην Ελλάδα αναρτήθηκε εχθές και έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 10.000 likes.