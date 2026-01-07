Μαίρη Ευαγγέλου: Πώς είναι σήμερα το παιδί θαύμα του κινηματογράφου - Οι τελευταίες στιγμές με τον Δαδινόπουλο

Σε ένα μικρό χωριό με λιγοστούς κατοίκους ζει το παιδί - θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου, Μαίρη Ευαγγέλου.

«Επέλεξα να μείνω μόνιμα εκεί, γιατί η Αθήνα είναι μια τρέλα πια. Αν και εγώ έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα. Βρίσκεις τον εαυτό σου: το ξύπνημα το πρωί, τα νυχτοπούλια το βράδυ. Δεν με έχει κουράσει. Έρχομαι και στην Αθήνα για δουλειές. Με χαρά έρχομαι και στην πορεία εκνευρίζομαι», είπε στο «Στούντιο 4» για την απόφασή της να ζήσει στην Αβγαριά και να ασχοληθεί με τη γη.

Πώς ξεκίνησε την πορεία της στον κινηματογράφο

Η Μαίρη Ευαγγέλου ήταν μόλις 7 χρόνων όταν ξεκίνησε την πορεία της στον κινηματογράφο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει την εντόπισαν στον δρόμο. «Η μητέρα μου ήταν παθιασμένη με τον κινηματογράφο. Συζήτησε και με τον μπαμπά μου, δεν είχαν πρόβλημα», είπε. Παραδέχτηκε δε, ότι ακόμη και τότε με κάποια μελό σενάρια γελούσαν.

Η ίδια αγαπούσε πολύ το σχολείο και για εκείνη αποτέλεσε μεγάλο της άγχος να ισορροπήσει ανάμεσα στις υποχρεώσεις της στο σινεμά και σε αυτό. «Θα ήθελα ίσως να είχα ασχοληθεί με την ψυχολογία, αλλά δεν το μετάνιωσα. Το πιο ενδιαφέρον δεν ήταν οι ταινίες, αλλά ότι έκανα θέατρο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η αναγνωρισιμότητα και ο γάμος με τον Δαδινόπουλο

Καθοριστικό ρόλο στα πρώτα της βήματα σε μικρή ηλικία έπαιξε ο Ζαννίνο με τον οποίο συμμετείχε στην ταινία «Το θαύμα της Μεγαλόχαρης» το 1965.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε μέσα από τη σειρά «Λούνα Παρκ» το 1974 του Γιάννη Δαλιανίδη όπου υποδύθηκε τη Ρένα.

Υπήρξε παντρεμένη με τον ηθοποιό Νίκο Δαδινόπουλο με τον οποίο γνωρίστηκαν μέσα από το «Λούνα Παρκ» και μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Άλκη ο οποίος ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία.

«Είχαμε χωρίσει αρκετά χρόνια πριν φύγει από τη ζωή και όχι καλά. Η αγάπη δεν μπορεί να διαγραφεί. Μπαίνουν μέσα εγωισμοί. Όταν συμβαίνει όμως κάτι δεν γίνεται. Όταν έμαθα ότι δεν είναι καλά τα πράγματα από τον γιο μου, ξεκίνησα στις 2 το βράδυ για να προλάβω το αεροπλάνο να φύγω. Τον πρόλαβα μία εβδομάδα. Ήταν μία εβδομάδα δύσκολη», ανέφερε για τις τελευταίες ώρες του Νίκου Δαδινόπουλου όπου βρισκόταν στο πλευρό του.