Μαίρη Χατζηπαύλου: Η πρώην παίκτρια του Big Brother που θα διεκδικήσει τον τίτλο της Miss Universe

Έναν νέο της στόχο κυνηγά να κατακτήσει η Μαίρη Χατζηπαύλου ταξιδεύοντας μέχρι την Ταϊλάνδη για τον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου.

Τις τελευταίες ημέρες οι υποψήφιες συμμετέχουν σε δράσεις και συνεντεύξεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού από τις οποίες δεν έχουν λείψει και επεισόδια. Η 30χρονη Μαίρη Χατζηπαύλου που μας συστήθηκε από το Big Brother την περασμένη σεζόν, βρίσκεται εδώ και εκείνη στην Μπανγκόγκ, συμμετέχοντας στις δράσεις και τις συνεντεύξεις που γίνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Η σύντομη παρουσία στο Big Brother και η αναφορά στον Λιάγκα που συζητήθηκε

Τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ ήρθαν λίγο μετά τις σπουδές της. Η Μαίρη Χατζηπαύλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κι ενώ εργάστηκε για λίγο στο αντικείμενο σπουδών της, συνειδητοποίησε πως δεν ήταν αυτό που την εκφράζει. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάστηκε για λίγο στο αντικείμενο των σπουδών της ώσπου συνειδητοποίησε πως δεν την εκφράζει το συγκεκριμένο και στράφηκε στο μόντελινγκ.

Κατά τη μικρή παρουσία της στο Big Brother (ήταν η πρώτη από τους παίκτες που αποχώρησε) είχε δηλώσει ότι ήταν μοντέλο στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, ωστόσο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν την έχει δει ποτέ στη ζωή του.

Τον Σεπτέμβριο, συμμετείχε στα καλλιστεία «GS Hellas»,όπου και κατάφερε να αναδειχθεί νικήτρια και να κατακτήσει τον τίτλο «Star GS Hellas 2025».

Όνειρό της ήταν πάντα να ασχοληθεί με την τηλεόραση και αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή στο My style rocks.