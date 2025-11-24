Το παιδί - θαύμα του Χόλιγουντ Μακόλεϊ Κάλκιν που ακόμα και στα 45 του χρόνια τον ακολουθεί ακόμα η εικόνα του μπόμπιρα στο «Μόνος στο Σπίτι» υπενθύμισε στους θαυμαστές του πως έχει αλλάξει το όνομά του από το 2019.

Στη βραδιά «A Nostalgic Night with Mcauley Culkin» που διοργανώθηκε για να γιορτάσει τα 35 χρόνια της προαναφερθείσας κλασσικής ταινίας ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς κατέληξε να αλλάξει νομικά το όνομά του σε Μακόλει Μακόλει Κάλκιν Κάλκιν. (Το προηγούμενο δεν είναι τυπογραφικό λάθος).

Πώς αποφάσισε να πάρει αυτό το όνομα

Όλα ξεκίνησαν όταν το 2018 ο Τζίμι Φάλον στην εκπομπή του είχε δημιουργήσει μια ψηφοφορία για να δώσει ο κόσμος ένα μεσαίο όνομα στον Μακόλεϊ Κάλκιν, που μέχρι τότε αδυνατούσε και να θυμηθεί το δικό του μεσαίο όνομα που ήταν Κάρσον.

Οι αστείες επιλογές που επέλεξε ήταν: Κίραν (όπως λέγεται ο μικρότερος αδελφός του με τον οποίο μοιάζουν), TheMcRiblsIsBack, Shark Weej, Publicity Stunt ή Μακόλει Κάλκιν.

Τα Χριστούγεννα -που είναι και συνυφασμένα με την ταινία «Μόνος στο Σπίτι»- ανακοινώθηκε το όνομα που κέρδισε και όπως καταλάβατε ήταν το τελευταίο.

Έτσι το 2019 ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε το όνομά του.

«Όλα έγιναν για πλάκα»

Ο Κάλκιν ισχυρίστηκε λοιπόν πως όλα έγιναν για να κάνει τους θαυμαστές του να γελάσουν. «Το έκανα όλο για εκείνο το ένα αστείο. Και λίγο για τον Φάλον», είπε.