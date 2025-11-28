Μακόλεϊ Κάλκιν: Η τρομακτική αλήθεια για τη σκηνή θανάτου στο «Κορίτσι μου»

Κάθε millenial που παρακολούθησε την οικογενειακή ταινία «Το κορίτσι μου» (My girl) ίσως να ένιωσε τραυματισμένος από τη σκηνή θανάτου. Όταν δηλαδή ο 10χρονος Τόμας Τζέι τον οποίο υποδυόταν ο Μακόλει Κάλκιν δέχεται θανατηφόρα τσιμπήματα από μέλισσες στην προσπάθειά του να βρει το δαχτυλίδι του κοριτσιού που έχει ερωτευτεί.

Το ίδιο τραυματική φαίνεται πως ήταν η εμπειρία και για τον ηθοποιό, ο οποίος περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πώς γυρίστηκε αυτή η σκηνή μιλώντας στο podcast On Film... with Kevin McCarthy.

Οι πραγματικές μέλισσες και η συμβουλή που του έδωσαν

Ο 45χρονος Μακόλεϊ Κάλκιν δηλώνει πάντως πως: «Σήμερα δεν θα το έκαναν έτσι όπως το έκαναν τότε. Μου έβαλαν αυτό το πράγμα στις άκρες των δακτύλων που μυρίζει σαν τη βασίλισσα μέλισσα, έτσι οι μέλισσες έλκονταν πραγματικά από τα χέρια μου και δεν αποτελούσα απειλή. Απελευθέρωσαν χιλιάδες μέλισσες πάνω μου, φανταστείτε! Δεν αστειεύομαι, ήταν αληθινές μέλισσες».

Και συνέχισε να περιγράφει τις συνθήκες της σκηνής του «My Girl» με λεπτομέρειες που ξαφνιάζουν: «Μου είπαν απλώς να κουνήσω τα χέρια μου μπροστά στο πρόσωπό μου για να μπορέσουν οι μέλισσες να πλησιάσουν το πρόσωπό μου και να φαίνεται ωραίο στην κάμερα».

Ο Κάλκιν πρόσθεσε ακόμα ότι τον είχαν προειδοποιήσει να απομακρύνεται από τα έντομα το συντομότερο δυνατό μετά από κάθε λήψη.

«Μόλις φώναξαν «cut», έπρεπε να σαπουνίσω τα χέρια μου με ζεστό νερό και μετά να φύγω τρέχοντας μέσα στο δάσος», είπε.

«Ο μελισσοκόμος μου έδωσε μια συμβουλή, είπε, “οι άνθρωποι τρέχουν πιο γρήγορα από ό,τι πετούν οι μέλισσες”. Του είπα, “αλλά είμαι 10. Πόσο γρήγορος νομίζεις ότι είμαι;”»

«Κάναμε τέσσερις λήψεις. Δεν με τσίμπησε. Με τσίμπησε ένα κεντρί στο λαιμό μου, δεν με τσίμπησε, ο λαιμός μου μπήκε στο κεντρί. Δεν έσπασε.»