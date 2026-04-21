Μαλέσκου για Καινούργιου: «Είχα μάθει ότι μιλάει άσχημα για εμένα»

Η Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε συνέντευξη στον Παντελή Τουτουντζή στην εκπομπή του στο youtube και μεταξύ άλλων αποκάλυψε για ποιον λόγο δεν έχει καλές σχέσεις με την Κατερίνα Καινούργιου, με φόντο την «κόντρα» που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους, όσο ήταν και οι δύο στην πρωινή ζώνη.

Αναλυτικότερα, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι έμαθε on air ότι η Κατερίνα Καινούργιου έλεγε άσχημα πράγματα για εκείνη και κλήθηκε να απαντήσει μέσω της εκπομπής της.

«Με ενημέρωσαν την ώρα της εκπομπής ότι η Κατερίνα Καινούργιου μιλάει πολύ άσχημα για εμένα και ότι έχει υπάρξει ένα παρασκήνιο το οποίο εγώ φυσικά αγνοούσα.

Για να πω εγώ κάτι όμως, έχω λάβει μια οδηγία. Δεν ήταν δική μου απόφαση γιατί εγώ θα επέλεγα να μη μιλήσω. Χωρίς να μπούμε όμως σε λεπτομέρειες.

Δεν θα έκανα του κεφαλιού μου, είχα λάβει μια οδηγία. Επειδή δεν έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αυτοαναφορική, όπως η τηλεόραση τείνει να έχει γίνει, θα επέλεγα να σιωπήσω, φυσικά έχοντας στενοχωρηθεί, γιατί δεν μπορούσα να τα παρακολουθήσω όλα.

Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να παρακολουθήσω όλα όσα είχαν ειπωθεί. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να μαλώσω με κάποιον γιατί δεν είμαι άνθρωπος των εντάσεων.

Ωστόσο, είμαι στρατιώτης. Αν η οδηγία είναι δάγκωσε, θα δαγκώσεις με τον τρόπο σου και έτσι και έγινε εκείνη την ημέρα. Ούτε είχα θέμα με τη γυναίκα. ούτε έχω θέμα με κανέναν, άλλοι έχουν μαζί μου», δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου.

