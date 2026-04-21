Η ΑΑΔΕ το λέει, όχι εμείς: Το επάγγελμα που φοροδιαφεύγει περισσότερο από κάθε άλλο

Σοκ προκαλεί το ποσοστό φοροδιαφυγής στη χώρα μας, το οποίο ανέρχεται σε 30%, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έφερε στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Εκτός από το ποσοστό, η ΑΑΔΕ δημοσίευσε τους «πρωταθλητές» της φοροδιαφυγής, δηλαδή τους κλάδους που στατιστικά φοροδιαφεύγουν περισσότερο, με τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Στην ίδια λίστα εντάσσονται οι κλάδοι παροχής υπηρεσιών υγείας, οι επιχειρήσεις εστίασης, τα τουριστικά καταλύματα και οι εταιρείες μεταφορών - κούριερ.

Η ΑΑΔΕ κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα καθώς διενεργεί διαρκώς ελέγχους, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στη χώρα.