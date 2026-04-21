Δημοσκόπηση Interview: Κάμψη της ΝΔ, τρίτο το κόμμα της Καρυστιανού - Πρόωρες εκλογές θέλουν οι πολίτες

Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται αυτό της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Politic, ενώ τα στοιχεία δείχνουν κάμψη της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες, σε πλειοψηφία, ζητούν την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η οποία έγινε σε δείγμα 4.428 ερωτηθέντων μεταξύ 14η και 20ης Απριλίου, η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, μετρώντας όμως απώλειες σε σχέση με την μέτρηση του Μαρτίου όταν είχε λάβει 28,7%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και το κόμμα Καρυστιανού.

Αναλυτικά:

ΝΔ: 25,7% ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: 13,5% Κόμμα Μαρίας Καρυστιανού: 7,9% Ελληνική Λύση: 5,4% ΚΚΕ: 5,4% Μέρα25: 3,4% Πλεύση Ελευθερίας: 3,3% ΣΥΡΙΖΑ: 3,1%

Δημοσκόπηση Interview για το Politic

Σε ερώτημα για το εάν η κυβέρνηση θα πρέπει να εξαντλήσει την θητεία της ή να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, οι ερωτηθέντες ζήτησαν πρόωρες εκλογές κατά 56%. Το 40% εκτίμησε ότι πρέπει να εξαντληθεί η τετραετία και ένα 4% είπε «δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Όσον αφορά στον πολιτικό αρχηγό που χαίρει της εμπιστοσύνης τους, για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο πρωθυπουργός κέρδισε, οριακά, τον κανέναν.

Αναλυτικά, οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης 29,8%

Κανένας 26,6%

Νίκος Ανδρουλάκης 11,4%

Μαρία Καρυστιανού 6,4%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,8%

Κυριάκος Βελόπουλος 4,6%

Δημήτρης Κουτσούμπας 4,4%

Στέφανος Κασσελάκης 3,6%

Σωκράτης Φάμελλος 3,2%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 2%

Δημήτρης Νατσιός 1,1%

Γαβριήλ Σακελλαρίδης 1,1%

Στη δημοσκόπηση τέθηκε και ερώτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πού οφείλεται αυτό. Οι απαντήσεις ποικίλουν, από πολιτικές επεμβάσεις, σε διαχρονικές παθογένειες και ευθύνες προσώπων της διοίκησης του οργανισμού.

