Μαντόνα: Ετοιμάζει iconic collab με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο νέο της άλμπουμ; - Τι αναφέρουν δημοσιεύματα

Νέες φήμες των διεθνών μέσων θέλουν τη Μαντόνα να έχει προσεγγίσει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς για μια πιθανή συνεργασία στο νέο άλμπουμ που ετοιμάζει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η «βασίλισσα της ποπ» ήρθε σε επικοινωνία με την «πριγκίπισσα της ποπ», σε μια προσπάθεια να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους στο στούντιο και να δημιουργήσουν νέο τραγούδι μαζί.

Μια τέτοια συνεργασία θα ήταν εμβληματική καθώς θα σηματοδοτούσε την επανένωση δύο εκ των μεγαλύτερων ονομάτων της ποπ σκηνής, 23 χρόνια μετά το θρυλικό φιλί τους στα MTV Video Music Awards και τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Me Against The Music».

Η Μαντόνα αυτή την περίοδο έχει αρχίσει να δουλεύει το νέο της άλμπουμ, το οποίο θα αποτελέσει τη συνέχεια του «Madame X» του 2019 και αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Πηγές αναφέρουν ότι πιστεύει πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα μπορούσε να προσθέσει μια μοναδική δυναμική στο project, ωστόσο μέχρι στιγμής η ίδια εμφανίζεται διστακτική.

Όπως δήλωσε πηγή στη «The Sun»: «Η Μαντόνα θεωρεί την Μπρίτνεϊ όχι μόνο εξαιρετική καλλιτέχνιδα αλλά και υπέροχο άνθρωπο. Στο παρελθόν είχαν περάσει πολύ καλά δουλεύοντας μαζί και είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Μαντόνα αισθάνεται μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη Σπίαρς και την έχει στηρίξει δημόσια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία η τραγουδίστρια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω προσωπικών δυσκολιών.

Άπό την πλευρά της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες ότι επιστρέφει στο στούντιο, αν και το 2022 σημείωσε επιτυχία με το τραγούδι «Hold Me Closer», σε συνεργασία με τον Έλτον Τζον, μετά το τέλος της πολυσυζητημένης 13ετούς κηδεμονίας της.