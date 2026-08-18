Μαντόνα: Οι φωτογραφίες της από την Ελλάδα - «Φάε, προσευχήσου, πιες, σπάσε πιάτα»

Η Μαντόνα έδωσε τέλος στη μυστικότητα με την οποία αποφάισε να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της στην Ελλάδα, έχοντας ξεκινήσει μία χαμηλών τόνων περιήγηση στη χώρα μας, αναρτώντας στο Instagram της φωτογραφίες από τους εορτασμούς.
Στις φωτογραφίες η Μαντόνα ποζάρει με εντυπωσιακά σύνολα, χορεύει και σβήνει τα κεράκια της τούρτας της.
«Είναι τα γενέθλιά μου! Τρώω, προσεύχομαι, ερωτεύομαι, πίνω, χορεύω, σπάω πιάτα, ταΐζω γατούλες. Ευχαριστώ τον Θεό» έγραψε στη λεζάντα η βασίλισσα της ποπ και ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με μια κόκκινη καρδιά δίπλα από τα αρχικά GR (αρχικά για την Ελλάδα).
Η ποπ στάρ επέλεξε να γιορτάσει τη βραδιά σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους γραφικούς Κουραμάδες, όπου η άφιξή της έγινε με απόλυτη μυστικότητα.
Μεταφέρθηκε με την παρέα της, τον 30χρονο σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, μέλη της οικογένειάς της και στενούς φίλους, μέσα σε μαύρα βαν και ενώ προηγουμένως η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία σε δύο δρόμους.
Σχετική ανάρτηση για την παρουσία της στο Ιόνιο έκανε ο παρουσιαστής Θέμης Γεωργαντάς.
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