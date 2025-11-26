Μενού

Μαράια Κάρεϊ: Το τρελό ποσό που βγάζει τα Χριστούγεννα από το «All I Want For Christmas Is You»

Πόσα χρήματα αποφέρει το All I Want For Christmas Is You στη Μαράια Κάρει κάθε χρόνο.

Μαράια Κάρεϊ
Μαράια Κάρεϊ | Shutterstock
Ας το παραδεχτούμε: Δεν είναι Χριστούγεννα αν δεν ακούσαμε εκατομμύρια φορές το All I Want For Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ. Κυκλοφόρησε το 1994, αγαπήθηκε αμέσως και μέχρι σήμερα παραμένει ψηλά στη λίστα με τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών. Αυτό φυσικά, μεταφράζεται και ως πολλά έσοδα για την Κάρεϊ, η οποία αμοίβεται αδρά για ένα και μόνο τραγούδι.

Για την ακρίβεια, το All I Want For Christmas Is You έχει συμβάλει καθοριστικά στην, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακή περιουσία της, η οποία εκτιμάται πως αγγίζει τα 540 εκατ. δολάρια. Όπως γράφει το Economist, η χριστουγεννιάτικη επιτυχία αποφέρει στη Μαράια Κάρεϊ περίπου 3,8 εκατ. δολάρια κάθε χρόνο.

