Μαραντίνης: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης εμφανίστηκε στο «After Dark» του Θέμη Γεωργαντά στο ΟΡΕΝ και μίλησε με ειλικρίνεια για την οικογενειακή του ζωή, τη σχέση με τους δύο γιους του αλλά και για την επιλογή του να κρατά πλέον την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο frontman των Onirama τόνισε πως, παρά τις απαιτήσεις της δουλειάς του, έχει θέσει αυστηρά όρια ώστε να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά του σε κάθε τους στιγμή, ενώ δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι η μεγαλύτερη «τρέλα» που έκανε για έναν έρωτα ήταν ο γάμος του.

«Ο ένας μου γιος είναι φουλ εφηβεία κι ο άλλος προεφηβεία. Είναι πολύ καλά παιδιά με την έννοια ότι επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.»

«Ο στόχος μου είναι αυτός και νομίζω ότι το έχω καταφέρει στο καλύτερο σημείο να είμαι μαζί τους σε όλες τις στιγμές, παρά τη δυσκολία που έχει η δουλειά μου με τα ωράρια.

Έχω βάλει πολύ συγκεκριμένα όρια να είμαι όσο περισσότερο μπορώ μαζί τους σε όλες τους τις στιγμές. Νομίζω ότι δεν ντρέπονται κι οι δύο τους είναι περήφανοι για τους γονείς τους.»

«Κάτι που θα έκανα αν γυρνούσα προς τα πίσω είναι η προσωπική μου ζωή να μείνει προσωπική. Αυτό θα έκανα σε όλους του τομείς και σε όλες τις φάσεις που η προσωπική μου ζωή βγήκε προς τα έξω.

Θα προσπαθούσα με κάθε δυνατό τρόπο και με οριοθέτηση να μείνει προσωπική και όχι δημόσια – τηλεοπτική.»

«Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα. Σκεφτόμουν δεν θα παντρευτώ ποτέ. Και γι’ αυτό δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ. […] Την πρώτη φορά που βγήκα ραντεβού με θαυμάστρια κατέληξε σε γάμο, τη δεύτερη σε μακροχρόνια σχέση, τα άλλα δεν μπορώ να τα πω.»

«Έχω επιλέξει πλέον οτιδήποτε προσωπικό να μένει στον βαθμό που είναι προσωπικό.

Είναι καλό για εμένα, έχω μεγάλα παιδιά, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, περνά μέσα από το πρίσμα και το πώς θα το λάβουν. Σε αυτή τη φάση που είμαι, είναι σημαντικό να παρουσιάζομαι με τη δουλειά μου και όχι με κάτι άλλο.»