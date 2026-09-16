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Μάργκοτ Ρόμπι - Μπράντλεϊ Κούπερ: Φιλιούνται στη Γαλλική Ριβιέρα και ένα νέο κινηματογραφικό ζευγάρι γεννιέται

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι αποτελούν το κινηματογραφικό ζευγάρι που δεν ξέραμε ότι θέλαμε να έχουμε.

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Margot Robbie
Margot Robbie | Shutterstock
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Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ, Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι έχουν τραβήξει την προσοχή του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες - και όχι άδικα. Οι δύο ηθοποιοί έχουν ξεκινήσει γυρίσματα για το prequel του «Ocean's Eleven» - μια πολυαναμενόμενη ταινία που ήδη έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ - στη Γαλλική Ριβιέρα.

Η ταινία μάς μεταφέρει πίσω στο 1962, αρκετές δεκαετίες πριν γνωρίσουμε τον Ντάνι Όσιαν ως τον χαρισματικό αρχηγό της ομάδας του «Ocean’s Eleven». Στο επίκεντρο βρίσκονται οι γονείς του, τους οποίους υποδύονται ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι, καθώς είναι στην ακμή τους και επιχειρούν μια μεγάλη ληστεία με φόντο το Grand Prix του Μονακό.

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