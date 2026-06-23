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Μαρία Αντωνά: Ήρθε αντιμέτωπη με καρχαρία στις διακοπές της με τον Γιώργο Λιάγκα στις Μαλδίβες

Η Μαρία Αντωνά ήρθε τετ-α-τετ με έναν καρχαρία κατά τη διάρκεια των διακοπών της με τον Γιώργο Λιάγκα στις Μαλδίβες.

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Η Μαρία Αντωνά στις Μαλδίβες
Η Μαρία Αντωνά στις Μαλδίβες | Instagram / @maria_antwna
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Αντιμέτωπη με καρχαρία βρέθηκε η Μαρία Αντωνά, κατά τη διάρκεια των διακοπών της με τον Γιώργο Λιάγκα στις Μαλδίβες.

Την ώρα που η Μαρία Αντωνά απολάμβανε τα κρυστάλλινα νερά, ξαφνικά την πλησίασε αρκετά ένας καρχαρίας, προκαλώντας της ένα στιγμιαίο σοκ.

Την ιδιαίτερη αυτή στιγμή κατέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας, όπως αναφέρει το youweekly.gr ο οποίος βρισκόταν λίγα μέτρα πιο πέρα και παρακολουθούσε με ενδιαφέρον όσα εκτυλίσσονταν.

Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το απρόσμενο περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Μαρία και ο καρχαρίας. Η Μαρία φοβήθηκε».

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