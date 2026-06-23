Μαρία Αντωνά: Ήρθε αντιμέτωπη με καρχαρία στις διακοπές της με τον Γιώργο Λιάγκα στις Μαλδίβες

Αντιμέτωπη με καρχαρία βρέθηκε η Μαρία Αντωνά, κατά τη διάρκεια των διακοπών της με τον Γιώργο Λιάγκα στις Μαλδίβες.
Την ώρα που η Μαρία Αντωνά απολάμβανε τα κρυστάλλινα νερά, ξαφνικά την πλησίασε αρκετά ένας καρχαρίας, προκαλώντας της ένα στιγμιαίο σοκ.
Την ιδιαίτερη αυτή στιγμή κατέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας, όπως αναφέρει το youweekly.gr ο οποίος βρισκόταν λίγα μέτρα πιο πέρα και παρακολουθούσε με ενδιαφέρον όσα εκτυλίσσονταν.
Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το απρόσμενο περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Μαρία και ο καρχαρίας. Η Μαρία φοβήθηκε».
- «Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι»: Γιατί οι αγρότες κατεβάζουν τα τρακτέρ μέσα στο καλοκαίρι
- Τι ακριβώς εννοεί ο Έντι Ράμα με το «Δεν είμαι ο Νονός της Αλβανίας» ενώ μια χώρα φλέγεται;
- Δεν ξέρεις γερμανικά; Τα μπρατσάκια σου και σε άλλη παραλία - Η πλαζ που σου ζητά «πτυχίο»
- Οι Βρετανοί ζουν το ίδιο δράμα με εμάς και το σουβλάκι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.