Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Κλείνω 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά - Πλέον έχω κερδίσει τη ζωή μου»

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου θέλησε να μιλήσει στους διαδικτυακούς της φίλους για το πόσο σημαντική ήταν η χθεσινή μέρα (18/5) για εκείνη, αφού έκλεισε 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει κόψει και το αλκοόλ, όπως είπε χαρακτηριστικά

«Ο κόσμος νομίζει ότι εγώ έκοψα μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά που έκοψα, είναι και το αλκοόλ και τα χάπια που αυτό συνεπάγεται και τις παρέες, δεν μπορείς πλέον να συντονιστείς όταν δεν πίνεις και δεν θες να πίνεις.

Υπήρχε πάρα πολύ το αλκοόλ στη ζωή μου. Όταν έβγαινα, έπινα μπουκάλι, δεν έπινα απλά ποτήρι. Δεν βγαίνω τα βράδια, δεν βγαίνω το Σαββατοκύριακο. Κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς, το βράδυ δεν τρώω, δεν πίνω, δεν καπνίζω.

Προτιμώ να είμαι στο σπίτι μου να ηρεμώ για να πέφτω νωρίς για να ξυπνήσω πάρα πολύ νωρίς να έχω όλη τη μέρα να κάνω τα πράγματα που θέλω», είπε αρχικά η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

«Το αλκοόλ, συνδυαστικά και με άλλα πράγματα που κάνεις, τα οποία σε κάνουν κάθε φορά να βουλώνεις και να μουδιάζεις στη ζωή σου, αυτό αύριο μεθαύριο θα έχει κάποιες επιπτώσεις.

Η ζωή σου δεν θα πηγαίνει καλά και είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα έχεις μονίμως προβλήματα με τον κόσμο, με τον εαυτό σου, με την καθημερινότητά σου, θα σου φταίνε τα πάντα. Είναι μία άλλη αντιμετώπιση ζωής», πρόσθεσε η ίδια.

«18 Μαΐου του 2003, μέχρι σήμερα, κλείνω 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά. Το αλκοόλ δεν είναι τόσα χρόνια που το έχω κόψει, το έκοψα τα τελευταία χρόνια. Το ένα σε πάει στον άλλο», ανέφερε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Πλέον έχω κερδίσει τη ζωή μου»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έγραψε:

18 Μαΐου 2003-18 Μαΐου 2026…

23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά.

23 χρόνια καθαρή από επεξεργασμένα,

ζάχαρη, γλουτένη.

23 χρόνια καθαρή από χάπια.

Και πριν από όλα αυτά….

…..27 χρόνια καθαρή από αναψυκτικά.

Αλλά τα πιο βασικά είναι πως είμαι καθαρή από βλακεία, κακία, κουτσομπολιό, κριτική.

Καθαρή και συνειδητή πια.

Πορεύομαι σε ένα κόσμο φτιαγμένο από τα δικά μου υλικά και χρώματα.

Άλλοτε μαύρα, άλλοτε πολύχρωμα, άλλοτε λευκά….

Πορεύομαι με αλήθεια.

Πορεύομαι με ντομπροσύνη.

Πορεύομαι χωρίς εξαρτήσεις.

Πορεύομαι με καθαρότητα.

Πορεύομαι με τα δικά μου μπορώ και θέλω.

Σε μια ΖΩΗ που σε θέλει μουδιασμένο… βουλωμένο….. φοβισμένο…. αποπροσανατολισμένο….. χαμένο…..

Ανήκω σε εμένα.

Πορεύομαι με την αλήθεια μου και ας πονάω πάρα πολύ κάποιες φορές.

Θα μείνω με αυτόν τον πόνο.

Θα μείνω και θα υπομείνω.

Και ας υπάρχει η εύκολη λύση παντού γύρω μου.

Δεν την αναζητώ!

Ούτε την ενστερνίζομαι.

Έμαθα να αφαιρώ, για να έχω.

Να πετάξω, για να αποκτήσω.

Να θυσιάσω, για να κερδίσω.

Καμία προσωπική πορεία και εξέλιξη δεν γίνεται χωρίς "θυσία".

Αλλά η θυσία που σε κάποιους φαντάζει αδύνατη…… σε εμένα είναι αναγκαιότητα.

Και πλέον έχω κερδίσει την ΖΩΗ μου.