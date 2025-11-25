Εντυπωσιασμένη από την καλεσμένη της την οποία συνάντησε για πρώτη φορά από κοντά στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» ήταν το πρωί της Τρίτης (25/11) η Μαρία Ηλιάκη.

Η συμπαρουσιάστρια του Κρατερού Κατσούλη στην εκπομπή της ΕΡΤ, εξέφρασε τον θαυμασμό της στη Φαίη Ξυλά που κάθισε στον καναπέ της εκπομπής για να μιλήσει για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

«Είναι κούκλα, δεν ζηλεύω», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη και πρόσθεσε: «Πριν πούμε τα επαγγελματικά σου, θέλω να σου πω ότι πρώτη φορά σε βλέπω από κοντά και είσαι πάρα πολύ όμορφη!».

«Έχει πολύ γούστο το κορίτσι», απάντησε με χιούμορ η Φαίη Ξυλά ευχαριστώντας τη για τα καλά της λόγια.

«Σου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα αυτό; Πώς είναι να είσαι τόσο όμορφη;», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια, με την ηθοποιό να απαντά πως δεν συνέβη κάτι τέτοιο στην πορεία της.