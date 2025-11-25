Μενού

Η απάντηση Γεωργιάδη στο τρολάρισμα Τσίπρα: Το βιβλίο που του πρότεινε να διαβάσει

Με ένα βιβλίο απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης στο «τρολάρισμα» του Αλέξη Τσίπρα.

γεωργιαδης-τσιπρας-βιβλιο
Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέλαβε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα | x.com/Άδωνις Γεωργιάδης
Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός τού έστειλε με προσωπική αφιέρωση, παρέλαβε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επέλεξε να ανταποδώσει τόσο το δώρο όσο και το… χιούμορ.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δημοσιεύσει στα social media βίντεο όπου έγραφε την αφιέρωση προς τον υπουργό, «τρολάροντάς» τον με τη γνωστή ατάκα «τα λιγουρεύεστε;».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται να κρατά την «Ιθάκη» και να αναφέρει:

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη, για το βιβλίο του “Ιθάκη”. “Στον Άδωνι, για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου. Αλέξης Τσίπρας”».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας απαντά λέγοντας:

«Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης, ανταποδίδω. Ένα βιβλίο ιστορίας· το παρουσιάζω μεθαύριο», κρατώντας το δικό του βιβλίο, με τίτλο «Ρώμη».
Και προσθέτει με νόημα: «Ξέρεις γιατί η Ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες».

«Καλή αντάμωση» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

 

