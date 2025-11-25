Η απάντηση Γεωργιάδη στο τρολάρισμα Τσίπρα: Το βιβλίο που του πρότεινε να διαβάσει

Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός τού έστειλε με προσωπική αφιέρωση, παρέλαβε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επέλεξε να ανταποδώσει τόσο το δώρο όσο και το… χιούμορ.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δημοσιεύσει στα social media βίντεο όπου έγραφε την αφιέρωση προς τον υπουργό, «τρολάροντάς» τον με τη γνωστή ατάκα «τα λιγουρεύεστε;».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται να κρατά την «Ιθάκη» και να αναφέρει:

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη, για το βιβλίο του “Ιθάκη”. “Στον Άδωνι, για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου. Αλέξης Τσίπρας”».

Διαβάστε ακόμη: To τρολάρισμα Τσίπρα στον Άδωνι Γεωργιάδη και η «αφιέρωση»: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;»

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας απαντά λέγοντας:

«Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης, ανταποδίδω. Ένα βιβλίο ιστορίας· το παρουσιάζω μεθαύριο», κρατώντας το δικό του βιβλίο, με τίτλο «Ρώμη».

Και προσθέτει με νόημα: «Ξέρεις γιατί η Ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες».

Διαβάστε ακόμη: Γιάνης Βαρουφάκης για Τσίπρα: «Μεταμφιέζει την ενοχή του σε αφέλεια» - «Δεν διάβασα την Ιθάκη, θα περιμένω το βιβλίο»

«Καλή αντάμωση» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025