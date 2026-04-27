Μαρία Κανελλοπούλου: Η on air συγκίνηση για τη Δανδουλάκη - «Μόνο η Κάτια, θα το πω γιατί της το οφείλω»

Η Μαρία Κανελλοπούλου ήταν καλεσμένη σήμερα Δευτέρα (27/4) στο Buongiorno και κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Φαίη Σκορδά, η γνωστή ηθοποιός συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στη συνεργασία της στο θέατρο με την Κάτια Δανδουλάκη, τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης με τα μνημόνια.

Αναλυτικότερα, όπως εξήγησε η Μαρία Κανελλοπούλου, το σωματείο των ηθοποιών είχε αποφασίσει να πραγματοποιηθεί διήμερη απεργία στα θέατρα με την ίδια να συμμετέχει, απέχοντας έτσι από παράσταση για λόγους συνείδησης.

Παρά το γεγονός ότι η Κάτια Δανδουλάκη δεν συμφωνούσε με την απόφασή της, τη σεβάστηκε και ξανασυνεργάστηκαν και στην καλοκαιρινή περιοδεία.

«Μόνο η Κάτια Δανδουλάκη... Θα το πω αυτό γιατί της το οφείλω. Δουλέψαμε μαζί το 2011-12, δύσκολα χρόνια, μνημόνια, κρίση.

Ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν της ζωής μου, γιατί η Κάτια είναι κυρία με ένα τεράστιο Κ κεφαλαίο. Μας αγαπούσε όλους, όχι μόνο εμένα δηλαδή.

Έγινε μία περίφημη απεργία το 2012, λίγο πριν ψηφιστεί το δεύτερο μνημόνιο και το σωματείο μας αποφάσισε να κάνουμε απεργία, μία διήμερη. Εμείς είχαμε ένα θέατρο που είχε μια τεράστια επιτυχία.

Η διοίκηση του σωματείου θα μπορούσε να σκεφτεί πιο πολιτικά κατά τη γνώμη μου και να κάνει απεργία, την Κυριακή, που κατέβαινε όλος ο κόσμος. Διάλεξε να κάνει ένα εμπάργκο δύο ημερών. Για τα θέατρα μεγάλη καταστροφή», ανέφερε η Μαρία Κανελλοπούλου.

«Δεν μπορούσα να μην απεργήσω, το είπα έγκαιρα. Ζήτησα αντικατάσταση, αν υπήρχε χρόνος. 90% ανεργία είχε τότε ο κλάδος. Μου είπαν "όχι μην το κάνεις", αλλά το έκανα. Είχα ήδη συζητήσει ότι θα ήμουν στην καλοκαιρινή περιοδεία.

Το βράδυ του Σαββάτου είδα ένα μήνυμα στο κινητό μου που έλεγε: "Δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες, ποτέ δεν θα το κάνω, αλλά δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω βαθιά την αντιστοιχία λόγων και έργων. Εμείς θα ξαναδουλέψουμε μαζί, γιατί είσαι η Μαρία της καρδιάς μου, Κάτια".

Υπόκλιση. Ήταν η πρώτη δουλειά που με φώναξαν αφότου έφυγα από βουλευτής, με την Κάτια. Τήρησε τον λόγο της, δηλαδή, είναι τεράστιο ζητούμενο γι' αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε. Έχω τεράστιο σεβασμό και πραγματική αγάπη», κατέληξε η Μαρία Κανελλοπούλου, με τη συγκίνηση να είναι φανερή στο πρόσωπό της.