Μαρία Μπεκατώρου: Η γνωριμία με τον σύζυγο της Αντώνη Αλεβιζόπουλο και η σχέση με την πεθερά της

Η Μαρία Μπεκατώρου είναι μαζί με τον σύζυγό της Αντώνη Αλεβιζόπουλο από το 1999. Όταν γνωρίστηκαν εκείνη ήταν ακόμα παρουσιάστρια στο TeleCity και υπαίτιος για τη γνωριμία τους ήταν ένας κοινος τους φίλος ο οποίος φιλοξένησε τον Αντώνη στην Κεφαλονιά, από όπου κατάγεται η παρουσιάστρια.

«Γνωριστήκαμε μέσα από έναν κοινό μας φίλο στην Κεφαλλονιά, το καλοκαίρι του 1999. Αθηναίος εκείνος, τον φιλοξενούσε ένας φίλος. Δεν κάναμε σχέση αμέσως. Μου άρεσε, φορούσε πολύ ωραία παπούτσια. Ακόμα φοράει ωραία παπούτσια. Δεν έχει social media, δεν ασχολείται καθόλου. Με φλέρταρε, γίναμε ζευγάρι μετά από μερικό καιρό στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι που πήγαμε πρώτη φορά ραντεβού. Ένιωθα ότι ήταν ένας άντρας που μπορούσα να στηριχτώ επάνω του», έχει εξομολογηθεί για τον σύζυγό της η παρουσιάστρια στο «Στούντιο 4».

Διαβάστε ακόμα: Στη χρονομηχανή: 10 αγαπημένες παρουσιάστριες της ψυχαγωγίας στα πολύ πρώτα τους βήματα

Η Μαρία Μπεκατώρου και ο Αντώνς Αλεβιζόπουλος παντρεύτηκαν το 2007 με κουμπάρο του τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ιδρυτή του τότε τηλεοπτικού σταθμού που εργαζόταν.

«Ο Αντώνης, ο σύζυγός μου είναι το στήριγμά μου, ο σύντροφος της ζωής μου. Είναι πάντα εκεί για μένα. Όλα τα δημιουργήσαμε μαζί. Προχώρησα κι έκανα τη διαδρομή μου και την άνοδό μου στη δουλειά μαζί του. Είναι δίκαιος, καλλιεργημένος, σοβαρός, προσγειωμένος. Κάποιες φορές μπορεί απλά να τον έχει κουράσει λίγο η δική μου προβολή. Αλλά αυτό είναι επιλογή μου.

Όταν ο ένας από τους δύο είναι αναγνωρίσιμος, δεν είναι εύκολο να βρεθεί ισορροπία στη σχέση. Κάποιος πρέπει να έχει τη διάθεση για περισσότερες υποχωρήσεις. Στη δική μας περίπτωση αυτός που πρέπει να κάνει υποχώρηση είναι αυτός που λείπει πιο πολύ από το σπίτι, δηλαδή εγώ. Είναι περήφανος για μένα και πάντα μου λέει ότι το άξιζα αυτό. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για μένα αν το άξιζα, θα το κρίνει ο Θεός. Νιώθω όμως μια ηθική ικανοποίηση για τη δουλειά που έχω κάνει και για τη συνέπεια που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Για αυτό, ναι, νιώθω υπερηφάνεια», είχε εξομολογηθεί η παρουσιάστρια στο περιοδικό ΟΚ! για εκείνον.

Με την πεθερά της, κυρία Ευαγγελία η Μαρία Μπεκατώρου έχει εξαιρετική σχέση μέσα στα χρόνια: «Είναι πάντα υποστηρικτική μαζί μου. Οι καλοί άνθρωποι νομίζω ότι κάποια στιγμή βρίσκονται στη ζωή», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της.

Η Μαρία Μπεκατώρου με την πεθερά της σε έξοδό τους το 2014. | NDP