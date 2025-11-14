Με αφορμή την καλή σχέση που έχει με τον 20χρονο γιο του, ο Μάριος Αθανασίου αναφέρθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» στη σχέση που έχει ο ίδιος με τον πατέρα του χαρακτηρίζοντάς τη «τυπική».

«Έχουμε πολύ τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου. Το πότε θα έρθει το στάδιο της κατανόησης, της αποδοχής, της συγχώρεσης ίσως ή διάθεσης να το επαναπροσεγγίσεις είναι πολύ προσωπική διαδρομή του καθενός.

Έχω βάλει μια τελεία. Το έχω τακτοποιήσει, δεν χρειάζομαι πια εξηγήσεις. Προσπαθείς και συγχωρείς και δικαιολογείς τους ανθρώπους, ό,τι και αν έχουν πράξει… Τα κατανοείς, τα δικαιολογείς αλλά μπορεί να μην τα αποδέχεσαι» τόνισε ο Μάριος Αθανασίου.

Για το πώς ήταν να μεγαλώνει τη δεκαετία του '80 σε μονογονεϊκή οικογένεια, ο ηθοποιός ανέφερε ότι «ήταν λίγο δύσκολα, αλλά δεν το γνώριζες». Και συνέχισε: «Και στατιστικά στο σχολείο πρέπει να ήμασταν 3-4».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανέφερε: «Τώρα που έχουμε φτάσει σε μια πολύ διαφορετική αναλογία, που μέσα στη σχολική τάξη είναι το 50% χωρισμένα παιδιά, μου δίνει μεγάλη χαρά. Μου δίνει μεγάλη χαρά, όμως, με την έννοια ότι βλέπω πως ο κόσμος μπορεί να το αντιμετωπίζει πια φυσιολογικά και μ’ αρέσει πάρα πολύ που μιλάμε όλοι κανονικά.

Μιλάω δηλαδή ξεχωριστά με τον πατέρα του παιδιού και ξεχωριστά με τη μητέρα του παιδιού, αλλά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και συνεννοούμαστε για τα πάντα. Όλο αυτό εγώ, σαν παιδί, το έχω ζήσει με πολύ διαφορετική εικόνα».

Παράλληλα, ο Μάριος Αθανασίου παραδέχτηκε ότι αν και δεν ήθελε να έχει την ίδια διαδρομή με εκείνη των γονιών του, όταν ξεκίνησε να κάνει οικογένεια με τη Μαρία Σολωμού, εντέλει είχε ακριβώς την ίδια.

«Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα, που είχα στο μυαλό μου, όταν ξεκίνησα να κάνω οικογένεια, να μην έχει την ίδια διαδρομή. Είχε όμως ακριβώς την ίδια διαδρομή. Στον χωρισμό και στη χρονολογία, όλα ήταν ίδια. Ενός έτους.

Λέω δηλαδή ότι ενώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο, συνέβη ακριβώς το ίδιο. Το πέτυχα όμως τη δεύτερη φορά, τέλος πάντων. Και πάλι όμως μπορείς να χωρίσεις αλλά μέσα στη ζωή είναι όλα» είπε.