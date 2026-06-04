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Μαριάννα Τουμασάτου: «Δεν υπάρχει κανενός είδους Δημοκρατία, γίνεται κατάχρηση εξουσίας από τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα»

Στο 4ο επεισόδιο της εκπομπής «Χωρίς Ταμπέλες» στο Jenny.gr, η Ελένη Μπεζιριάνογλου φιλοξενεί την ηθοποιό Μαριάννα Τουμασάτου.

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Μαριάννα Τουμασάτου
Η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου
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Η Μαριάννα Τουμασάτου επιλέγει πάντα να μιλάει δημόσια χωρίς φίλτρα.

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, η γνωστή ηθοποιός τοποθετείται για την πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα, την κοινωνική στάση των πολιτών, αλλά και τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την ηλικία τους. 

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