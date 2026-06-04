Μαριάννα Τουμασάτου: «Δεν υπάρχει κανενός είδους Δημοκρατία, γίνεται κατάχρηση εξουσίας από τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα»

Η Μαριάννα Τουμασάτου επιλέγει πάντα να μιλάει δημόσια χωρίς φίλτρα.
Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, η γνωστή ηθοποιός τοποθετείται για την πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα, την κοινωνική στάση των πολιτών, αλλά και τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την ηλικία τους.
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