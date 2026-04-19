Your Face Sounds Familiar: 10 μοναδικές εμφανίσεις από τους προηγούμενους κύκλους που δεν ξεχνάμε

Πρεμιέρα απόψε Κυριακή (16/4) για το Your Face Sounds Familiar που επιστρέφει πέντε χρόνια μετά στον ΑΝΤ1 και τον Σάκη Ρουβά να παίρνει σκυτάλη από τη Μαρία Μπεκατώρου, η οποία είχε παρουσιάσει τους προηγούμενους επτά κύκλους του αγαπημένου σόου μιμήσεων.

Τα τέσσερα μέλη της κριτικής επιτροπής αυτή τη φορά είναι οι Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη, ενώ οι 10 παίκτες που θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες να μεταμφιέζονται σε αγαπημένους ερμηνευτές της ελληνικής και της παγκόσμιας σκηνής είναι οι ακόλουθοι:

Διαβάστε επίσης - Οι Μεν και οι Δεν: Ποια ηθοποιός της Λάμψης ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο της Νανάς Σταμάτη

Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Δωροθέα Μερκούρη

Αφροδίτη Χατζημηνά

Μαριάντα Πιερίδη

Biased Beast

Παναγιώτης Ραφαηλίδης

Μαριλού Κατσαφάδου

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας

Ίντρα Κέιν

Μέμος Μπεγνής

Το Your Face Sounds Familiar έχει μακρά ιστορία στον ΑΝΤ1 αφού ο πρώτος κύκλος του σόου μιμήσεων έκανε πρεμιέρα, 13 χρόνια πριν, τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώθηκε σε 12 live. Έναν χρόνο αργότερα προβλήθηκε ο δεύτερος κύκλος του σόου από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2014, αποτελούμενος από 13 επεισόδια.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2016 ξεκίνησε να προβάλλεται ο τρίτος κύκλος και ακριβώς έναν χρόνο αργότερα ακολουθεί ο τέταρτος κύκλος. Και οι δύο κύκλοι αποτελούνταν από 12 επεισόδια ο καθένας.

Τον Ιανουάριο του 2019 ξεκινά ο πέμπτος κύκλος του Υour Face Sounds Familiar που ολοκληρώθηκε σε 14 επεισόδια. Ο έκτος κύκλος του σόου την άνοιξη του 2020 δεν ολοκληρώθηκε λόγω της καραντίνας του κορονοϊού, ενώ το 2021 το σόου επέστρεψε με την All Star εκδοχή του που ολοκληρώθηκε σε 11 εβδομάδες.

Πριν δούμε, λοιπόν, τους δέκα καλλιτέχνες που συμμετέχουν στον φετινό κύκλο πάνω στη σκηνή, ας θυμηθούμε 10 εμφανίσεις από όλους τους προηγούμενους κύκλους του Your Face Sounds Familiar που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς και έχουν μείνει αξέχαστες στα χρονικά του σόου.

Διαβάστε επίσης - Αγαπάς Κωνσταντίνου και Ελένης; Το πρόσφατο reunion Ράντου - Ρώμα που μάλλον δεν πήραμε είδηση

Η Τάνια Μπρεάζου ως Τζένη Βάνου

Η Τάνια Μπρεάζου, η μεγάλη νικήτρια του Your Face Sounds Familiar - All Star το 2021, είχε μαγέψει τους πάντες όταν είχε τραγουδήσει ως «Τζένη Βάνου» το τραγούδι «Έρωτά Μου Ανεπανάληπτε».

Ο Θανάσης Αλευράς ως Στέλλα Κονιτοπούλου

Ο Θανάσης Αλευράς, ο μεγάλος νικητής του πρώτου κύκλου, έγραψε ιστορία στο σόου όταν μεταμφιέστηκε σε Στέλλα Κονιτοπούλου και τραγούδησε «Τα Σφάλματά Σου» με την εμφάνισή του να θεωρείται η καλύτερή του. Μάλιστα, στο All Star συναντήθηκε επί σκηνής με την ίδια τη Στέλλα Κονιτοπούλου.

Η Κατερίνα Στικούδη ως Δήμητρα Γαλάνη

Η Κατερίνα Στικούδη είχε λάβει συμμετοχή στον 5ο κύκλο και από όλες τις εμφανίσεις της, σίγουρα εκείνη που είχε αφήσει όλους με το στόμα ανοιχτό ήταν όταν μεταμφιέστηκε σε Δήμητρα Γαλάνη.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα ως Ρένα Βλαχοπούλου

Αλησμόνητη έχει μείνει η εμφάνιση της Ματθίλδης Μαγγίρα ως Ρένα Βλαχοπούλου σε επεισόδιο του 3ου κύκλου με το τραγούδι «Η Μοδίστρα» από την ταινία «Η Παριζιάνα».

Ο Ίαν Στρατής ως Phil Collins

Ίσως η καλύτερη εμφάνιση του Ίαν Στρατή στον 5ο κύκλο του σόου του ΑΝΤ1 ήταν αυτή ως Phil Collins στον Ημιτελικό ερμηνεύοντας το In The Air Tonight. Μάλιστα, ο Ίαν Στρατής ήταν ο μεγάλος νικητής εκείνης της χρονιάς.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου ως Θάνος Μικρούτσικος

Ο Λευτέρης Ελευθερίου συμμετείχε στο Your Face Sounds Familiar 2 και στο τρίτο live υποδύθηκε τον Θάνο Μικρούτσικο, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Άννα Μην Κλαις». Ήταν ο νικητής της βραδιάς με την εμφάνισή του να θεωρείται από τις καλύτερές του σε όλα τα live.

Διαβάστε επίσης - «Δεν θέλω κανένας να μου μιλάει»: Έξι διάσημοι που δεν το έχουν καθόλου με το πρωινό ξύπνημα

Ο Γιάννης Κρητικός ως Νίκος Ξυλούρης

Ο Γιάννης Κρητικός συμμετείχε στο σόου μιμήσεων το 2016 και μάλιστα, ήταν ο μεγάλος νικητής του συγκεκριμένου κύκλου, ενώ η εμφάνισή του ως Νίκο Ξυλούρη είχε ξεχωρίσει.

Η Μπέττυ Μαγγίρα ως Άντζυ Σαμίου

Από τη Cher και τη Beyonce μέχρι την Κατερίνα Στανίση και την Άντζυ Σαμίου, η Μπέττυ Μαγγίρα έκλεβε την παράσταση σε κάθε live και δεν είναι τυχαίο ότι συμμετείχε και στον All Star κύκλο του Your Face Sounds Familiar.

Γιάννης Σαββιδάκης - Ψαραντώνης

Ο Γιάννης Σαββιδάκης συμμετείχε στο Your Face Sounds Familiar 2, το οποίο κέρδισε χάρη στη μοναδική του εμφάνιση ως Ψαραντώνη στον Μεγάλο Τελικό.

Ο Αργύρης Αγγέλου ως «Τέρας»

Στον τελικό του Your Face Sounds Familiar 5 τον Μάιο του 2019 ο Αργύρης Αγγέλου μεταμφιέστηκε σε Τέρας από την live-action ταινία της Disney του 2017, «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», ερμηνεύοντας το τραγούδι με τίτλο Evermore που είχε πει ο Dan Stevens και κερδίζοντας τις εντυπώσεις.