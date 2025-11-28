Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση από το νοσοκομείο - «Απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μαρίνα Σάττι ενημέρωσε το κοινό της μέσα από τα social media για την κατάσταση της υγείας της, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας ότι η περιοδεία της στην Αμερική δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί.

Με μια φωτογραφία από το νοσοκομείο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σάττι εξήγησε ότι βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης. Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, έκανε σαφές ότι οι γιατροί της συνέστησαν πλήρη ξεκούραση και αποφυγή ταξιδιών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η υγεία της παρουσιάζει βελτίωση και ευχαρίστησε θερμά το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη που λαμβάνει καθημερινά.

Η ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι

«Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… μείνετε συντονισμένοι».

To μήνυμα της Μαρίνας Σάττι | Instagram / @marina_satti

Η Μαρίνα Σάττι μοιράστηκε εικόνες από το νοσοκομείο | Instagram / @marina_satti

Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Minos EMI, με επίσημη ανακοίνωση στις 28 Νοεμβρίου, επιβεβαίωσε ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης και ότι η υγεία της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, απαιτείται ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή της αμερικανικής περιοδείας.

Η εταιρεία μετέφερε τις ευχαριστίες της Σάττι προς το κοινό και τους συνεργάτες της για την κατανόηση και τη στήριξη, ενώ διευκρίνισε ότι οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.