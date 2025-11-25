Μαρίνα Σάττι: Το μήνυμα που έστειλε μετά την ακύρωση της εμφάνισής της στο Madwalk

Ένα ξαφνικό θέμα υγείας ανάγκασε τη Μαρίνα Σάττι να ακυρώσει την εμφάνισή της στο MadWalk 2025 που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη (26/11) και η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να ευχαριστήσει μέσα από story στο Instagram τον κόσμο για την αγάπη που της έδειξε από τη στιγμή που έγινε γνωστό το τι έχει συμβεί.

«Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας», έγραψε η Μαρίνα Σάττι.

Νωρίτερα χθες (24/11) η δισκογραφική εταιρεία της γνωστής τραγουδίστριας, Minos EMI, είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Το insta story της Μαρίνας Σάττι | @marina_satti - Instagram