Μαρίνα Σάττι: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Ακυρώνεται η εμφάνιση στο MadWalk

Ένα πρόβλημα υγείας θα κρατήσει εκτός της μεγάλης βραδιάς μουσικής και μόδας τη Μαρίνα Σάττι.

Το όνομα της τραγουδίστριας είχε ανακοινωθεί ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στο MadWalk 2025, ωστόσο όπως φαίνεται αυτό δεν θα καταστεί δυνατό καθώς νοσηλεύεται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή Buongiorno.

«Είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, γιατί φυσικά ήταν να συμμετάσχει μεθαύριο στο MadWalk. Επικοινωνήσαμε με το MAD, υπάρχει ένα θέμα, μας το επιβεβαίωσαν, υπάρχει ένα θέμα υγείας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή.

Περαστικά, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δυστυχώς η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να είναι μεθαύριο στο MadWalk και της ευχόμαστε περαστικά», εξήγησε ο Άρης Καβατζίκης σχετικά με τη Μαρίνα Σάττι.