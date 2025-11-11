Μαρίνα Σπανού: «Τραγουδούσα στον δρόμο για να πω τον πόνο μου - Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα»

Η Μαρίνα Σπανού βρέθηκε τη Δευτέρα (10/11) στο «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πώς πήρε την απόφαση να αρχίσει να τραγουδάει στο δρόμο.

«Ήμουν μουσικός του δρόμου και θα το ξανάκανα, η Αεροπαγίτου περνάει συχνά από τη σκέψη μου. Προσπαθώ να επανέρχομαι σε αυτό το συναίσθημα. Συνειδητοποιείς ότι το μόνο που χρειάζονται οι άνθρωποι είναι λίγα τραγούδια και μια κιθάρα, είπε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.

Διαβάστε ακόμα - Αρναούτογλου: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα του 2Night Show - «Καλή λευτεριά»»

«Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω χρήματα, ήμουν ένα 17χρονο κορίτσι που ήθελα να πω τον πόνο μου και να μοιραστώ τα τραγούδια μου.

Έβγαζα μεροκάματο, αλλά ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα. Πολλά παιδιά μου στέλνουν ότι τους ενέπνευσα να κάνουν το ίδιο και συγκινούμαι πάρα πολύ», συμπλήρωσε η ίδια.

«Όταν είπα στους γονείς μου ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο, είχαν "σκαλώσει" γιατί ήξεραν την επικινδυνότητα του να έχεις τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο», εξομολογήθηκε η Μαρίνα Σπανού.

«Ήταν Τετάρτη, δύο μέρες μετά έδινα το τελευταίο μου μάθημα για τις Πανελλήνιες. Περπατούσα στην Αποστόλου Παύλου και είδα έναν μουσικό να παίζει το αγαπημένο μου τραγούδι του Χατζιδάκι, απέναντι η Ακρόπολη. Την επόμενη μέρα στο τραπέζι της κουζίνας ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο.

Δίνω το τελευταίο μου μάθημα, ήλπιζαν να το έχω ξεχάσει, αλλά δυο μέρες μετά το τέλος των εξετάσεων έκανα το πρώτο μου live. Είχα πει στους γονείς μου να μην έρθουν, αλλά ήρθαν.

Ήταν μετρημένες στα δάκτυλα οι φορές, έκανα 9 ή 10 μικρά live στην Αρεοπαγίτου. Εκεί συνειδητοποίησα ότι η μουσική θέλει να γίνει ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου», κατέληξε η Μαρίνα Σπανού.