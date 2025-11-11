Αρναούτογλου: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα του 2Night Show - «Καλή λευτεριά»»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε το βράδυ της Δευτέρας (10/11) να στείλει μέσα από το The 2Night Show τις ευχές του στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της.

Μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θυμήθηκε την περίοδο που πριν από αρκετά χρόνια οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στον Όμορφο Κόσμο το Πρωί στο Mega όταν η Κατερίνα Καινούργιου έκανε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και ήταν ρεπόρτερ στην πρωινή εκπομπή.

«Να ευχηθώ στο Κατερινάκι που ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος. Κατερίνα μου, από τα βάθη της καρδιάς μου σου εύχομαι να έχεις μια υπέροχη εγκυμοσύνη.

Καλή λευτεριά, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και να είσαι ευτυχισμένη μαζί με τον άνδρα σου.

Φανταστείτε ότι η Κατερίνα ήρθε στο πρωινό στο Mega 18-19 χρονών και έτσι νιώθω μαζί της ότι είναι σαν ένα παιδί που μεγάλωσε με την ιστορία της τηλεόρασης δίπλα μας.

Και απ' ότι βλέπω έχει κάνει μια υπέροχη καριέρα που της αξίζει», είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.