Μαρινέλλα: Το τρυφερό βίντεο που νανούριζε την κόρη της Ήβης Αδάμου - «Αυτά κρατάω»

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος της αγαπημένης Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28/3) το απόγευμα με τους Έλληνες καλλιτέχνες να αποχαιρετούν τη μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου με αναρτήσεις στα social media.

Μια τρυφερή ανάρτηση έκανε η Ήβη Αδάμου, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί της πριν από μερικά χρόνια σε νυχτερινό κέντρο και εκτός από δύο κοινές τους φωτογραφίες, ανέβασε ένα βίντεο που βλέπουμε τη Μαρινέλλα να νανουρίζει την κόρη της Αδάμου.

«Το μεγαλείο της ψυχής σας και ο σεβασμός, η αγάπη που μου δείξατε είναι για πάντα αποτυπωμένα στην καρδιά μου. Αυτά δεν μου τα παίρνει κανείς. Αυτά κρατάω.

Τις στιγμές μας, το πώς ανέμιζαν τα φορέματά μας, πώς έλαμπε το πρόσωπό σας στην σκηνή. Το πόση αγάπη δείξατε σε μένα και στην μικρή Ανατολή μου τότε βρέφος και την έφερνα στις πρόβες. Κι εσείς; Την νανουρίζατε γλυκά.

Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα την ευλογία να σας γνωρίσω και να ζήσω όλα αυτά μαζί σας, δίπλα σας. Καλό ταξίδι, σας αγαπάμε πολύ! Πάντα!», έγραψε στην ανάρτησή της η Ήβη Αδάμου.