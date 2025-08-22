Μάριος Αθανασίου για την απόφασή του να δουλέψει σε οικοδομή: «Δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης»

Ο Μάριος Αθανασίου βρέθηκε σήμερα Παρασκευή (22/8) στο πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» και μεταξύ όσων συζήτησε με την Κατερίνα Καραβάτου ήταν η απόφαση του γνωστού ηθοποιού να δουλέψει τον περασμένο χειμώνα σε οικοδομή.

«Μου φαινόταν πολύ απλό που πήγα και δούλεψα εκεί. Έκανα ένα διάλειμμα για να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης ή επιλογή δουλειάς.

Θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο που συνήθως για τους προβεβλημένους ανθρώπους είναι πιο εύκολο, αλλά ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό.

Ήταν περίεργο για τους ανθρώπους που με έβλεπαν, αλλά είναι καιρός να το συνηθίσουμε.

Όλα είναι περίεργα, μέχρι να αρχίσεις να τα συνηθίζεις ή να αρχίσεις να μιλάς γι’ αυτά.

Με δυσκολεύει να κάθομαι να εξηγώ πράγματα που για μένα είναι αυτονόητα.

Επειδή δεν μου αρέσει δημόσια να μιλάω για τα προσωπικά, ένας λόγος που μίλησα εγώ ήταν γιατί δεν ήθελα αυτό να βγει με κάποιον άλλο τρόπο που θα έπρεπε μετά να βγαίνω να δικαιολογώ», εξήγησε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τίποτα. Ακόμα και λάθη να κάνεις, δεν πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί είναι επιλογές σου. Όταν κάνεις λάθος, το αποδέχεσαι.

Τι να κάνουμε; Να πεθάνουμε; Στη ζωή υπάρχουν σκαμπανεβάσματα», επεσήμανε στη συνέχεια ο Μάριος Αθανασίου.