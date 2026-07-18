Ο Μάριος Φραγκούλης αποκάλυψε στις δυσκολίες που συνάντησε στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, μιλώντας ανοιχτά για επανειλημμένα περιστατικά bullying που, όπως είπε, δέχθηκε από άλλους καλλιτέχνες.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του στο μιούζικαλ «Les Misérables», αποκαλύπτοντας ότι κάποιοι αμφισβήτησαν ακόμη και το δικαίωμά του να βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο γνωστός ερμηνευτής αναφέρθηκε στις σκληρές οντισιόν που πέρασε στην αρχή της πορείας του, αλλά και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο μιούζικαλ.

Φραγκούλης: «Αν ήθελα να πουλούσα σουβλάκια, αλλά ειμαι ο πρωταγωνιστής»

«Ακόμη και τις ζήλιες και τις άσχημες κριτικές τις έχω ξεπεράσει. Υπήρχε και κακός τρόπος αντιμετώπισης, ειδικά τα πρώτα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος Φραγκούλης.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ένα περιστατικό που έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του: «Θυμάμαι, όταν με πήραν στους “Αθλίους” μετά από πολύ σκληρές οντισιόν, έλεγαν κάποια παιδιά του θιάσου “αυτός ο Έλληνας πρέπει να πουλάει σουβλάκια και όχι να παίζει”».

Ο ίδιος, πάντως, δεν άφησε τα σχόλια αυτά να τον επηρεάσουν και απάντησε με τον δικό του τρόπο: «Ναι, μπορώ αν θέλω να τυλίγω σουβλάκια, αλλά αυτή τη στιγμή παίζω τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν μπορείτε, κάντε το κι εσείς», είπε, προσθέτοντας ότι εκεί τελείωσε η συγκεκριμένη ιστορία.

Ο Μάριος Φραγκούλης έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τόσο στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας όσο και κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, όταν, όπως έχει αποκαλύψει, είχε βιώσει bullying στο σχολείο εξαιτίας της οικογενειακής του κατάστασης.