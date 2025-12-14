Μενού

Μάριος Φραγκούλης: «Θέλω πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας γιατί και εγώ είμαι υιοθετημένο παιδί»

Την επιθυμία του να γίνει κάποια στιγμή ανάδοχος γονέας εξέφρασε ο Μάριος Φραγκούλης, λέγοντας πως και εκείνος είναι υιοθετημένο παιδί.

Μάριος Φραγκούλης
Ο Μάριος Φραγκούλης | Glomex/Alpha
Ο Μάριος Φραγκούλης σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, δήλωσε ότι επιθυμεί να γίνει ανάδοχος γονέας καθώς είναι και ο ίδιος υιοθετημένο παιδί.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Σίγουρα θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας, γιατί και γω στην ουσία είμαι υιοθετημένο παιδί. Δηλαδή η θεία μου, η αδελφή της μητέρας μου, με υιοθέτησε από τεσσεράμισι χρονών.

Έφυγα από τη μητέρα μου, από τον πατέρα μου και από τον αδελφό μου που ήταν ο καλύτερος μου φίλος και ήρθα στην Ελλάδα που δεν μιλούσα ούτε καν ελληνικά».

Στη συνέχει προσθέτει, όπως αναφέρει το zappit.gr:

«Η θεία μου ήταν μια άγια γυναίκα. Ήταν ένας άνθρωπος για τον οποίο και το έλεγαν αυτό όλοι στη γειτονιά μας. Αφού αν έβρισκε ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι στο δρόμο, το έπαιρνε στο σπίτι και υπήρχαν περίοδοι που είχαμε έξι σκυλάκια ή έξι γατάκια στο σπίτι.

Έχω συγχωρέσει τους γονείς μου και έχω αποδεχτεί ότι αυτή ήταν η παιδική μου ζωή. Αυτή ήταν η ζωή που επέλεξα ή αυτή η ζωή που μου έστειλε το κάρμα το δικό μου.

Όλη αυτή η εμπειρία αποτέλεσε για μένα δύναμη. Τον πρώτο καιρό βέβαια, για ένα μεγάλο διάστημα, δεν μπορούσα καν να μιλήσω και το μόνο πράγμα που μπορούσε να με σώσει ήταν η φωνή μου. Ήταν το τραγούδι.

Ακόμα και τώρα, όταν βρίσκομαι στη σκηνή, αισθάνομαι ότι λυτρώνομαι και ότι βρίσκω έναν τρόπο να επικοινωνήσω με τον κόσμο».

 

