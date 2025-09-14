Μαρίσσα Λαιμού: Πέθανε ξαφνικά από τσίμπημα εντόμου σύμφωνα με την οικογένεια - Είχε νικήσει τον καρκίνο

Σε πένθος και οδύνη έχει βυθιστεί η οικογένεια Λαιμού, μετά τον απρόσμενο θάνατο της κόρης της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λαιμού, Μαρίσσας, μόλις στα 28 της χρόνια.

Η Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο. Εκεί βρισκόταν και ο πατέρας της, ενώ η μητέρα της ήταν στο Μονακό, μαζί με τους δίδυμους γιους της, για έναν γάμο.

Αυτές που συγκλονίζουν, είναι οι λεπτομέρειες της τραγωδίας, καθώς την Μαρίσσα Λαιμού, σύμφωνα με την οικογένειά της, φαίνεται να τσιμπήθηκε από ένα έντομο.

Είχε φαγούρα και πήγε στον γιατρό, ο οποίος της συνέστησε να πάρει αντιβίωση. Η 28χρονη κοιμήθηκε αλλά δεν ξύπνησε ποτέ, βυθίζοντας την οικογένειά της στο πένθος.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως είχε βγει νικήτρια από την μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

