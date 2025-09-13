Μαρίσσα Λαιμού: Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 28 ετών η κόρη του γνωστού εφοπλιστή

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών η Μαρίσσα Λαιμού, η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσυς Λαιμού με τον αιφνίδιο θάνατό της να προκαλεί σοκ όχι μόνο στην οικογένειά της, αλλά και στην υψηλή κοινωνία και στην ελληνική κοινότητα του Λονδίνου.

Η νεαρή κοπέλα, η οποία είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας που κατάφερε να ξεπεράσει, εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο και οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του θανάτου της.

Την ώρα του τραγικού περιστατικού ο πατέρας της Διαμαντής Λαιμός βρισκόταν στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η μητέρα της, Μπέσσυ Λαιμού, βρισκόταν στο Μονακό με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο.