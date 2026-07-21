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Μαρκ Άντονι: Πατέρας για 8η φορά - Γέννησε η Νάντια Φερέιρα

Πατέρας για 8η φορά έγινε ο 57χρονος τραγουδιστής Μαρκ Άντονι. Η σύζυγός του, η 27χρονη Νάντια Φερέιρα γέννησε την κόρη τους.

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Μαρκ Άντονι και Νάντια Φερέιρα
Μαρκ Άντονι και Νάντια Φερέιρα | Instagram/ nadiaferreira, marcanthony
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Πατέρας για 8η φορά έγινε ο 57χρονος τραγουδιστής Μαρκ Άντονι. Η σύζυγός του, η 27χρονη Νάντια Φερέιρα γέννησε την κόρη τους η οποία θα πάρει το όνομα Μάιλα. Πριν από δύο χρόνια είχαν αποκτήσει μαζί τον Μάρκο.

«Τι μεγάλη ευλογία να μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας τον ερχομό της πολύτιμης ΜΑΪΛΑ μας», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησής τους αποκαλύπτοντας παράλληλα το όνομα της κόρης τους. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που επικρατεί στο σπίτι μας. Πετάμε από ευτυχία!».

Εκτός από τον Μάρκο και τη νεογέννητη Μάιλα, ο Άντονι είναι πατέρας ακόμη έξι παιδιών. Με την πρώην σύντροφό του, Ντέμπι Ροσάδο, έχει την 32χρονη Αριάννα και τον 36χρονο Τσέις. Με την πρώην σύζυγό του, Νταγιανάρα Τόρες, απέκτησε τους γιους Κρίστιαν, 25 ετών, και Ράιαν, 22 ετών, ενώ με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Λόπεζ, έχει τα 18χρονα δίδυμα Έμι και Μαξιμίλιαν.

 

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