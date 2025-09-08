Μάρκος Σεφερλής: «Σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για εμένα» - Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του

Ο Μάρκος Σεφερλής, έχει σήμερα τα γενέθλια του και ο γιος του προχώρησε σε μια ανάρτηση για τον πατέρα του, ευχαριστώντας τον μεταξύ άλλων για τα όσα του έχει προσφέρει.

Συγκεκριμένα ο γιος του Χάρης, αναρτώντας ένα instagram story με φωτογραφία τους από το γήπεδο.

«Χρόνια πολλά να σε χαίρομαι. Σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για εμένα και ό,τι μου έχεις προσφέρει σε αυτή τη ζωή» έγραψε ο Χάρης Σεφερλής στην εικόνα που ανάρτησε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τον ηθοποιό.

Μάρκος και Χάρης Σεφερλής | harrysef-Instagram