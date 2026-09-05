Μάρω Κοντού: Τι θα γίνει με την «λιτή» περιουσία της - Ο ανηψιός κληρονόμος και το ρετιρέ στο Κουκάκι

Περισσότερες από σαράντα ημέρες έπειτα από τον θάνατο της Μάρως Κοντού, δημοσιεύματα στρέφουν την προσοχή στην περιουσία και στο ποιος θα είναι ο κληρονόμος της.

Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή στις 15 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 92 ετών, στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα στη Μητρόπολη Αθηνών.

Παρά την επιτύχια της ως ηθοποιός, η ίδια είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε συγκεντρώσει τη μεγάλη περιουσία που ενδεχομένως φανταζόταν το κοινό.

Σύμφωνα με δηλώσεις της το μοναδικό σημαντικό περιουσιακό της στοιχείο ήταν το ρετιρέ στο Κουκάκι όπου κατοικούσε, στην περιοχή στην οποία είχε γεννηθεί και μεγαλώσει.

Ανατρέχοντας σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Μάρω Κοντού είχε αναφέρει ότι δεν είχε στην κατοχή της αυτοκίνητο, οικόπεδα ή σημαντικές καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχε επίσης εκφράσει το παράπονό της για τη χαμηλή σύνταξη και τις περιορισμένες αμοιβές από τις επαναλήψεις των ταινιών της, παρότι πολλές από αυτές εξακολουθούν να προβάλλονται συστηματικά.

«Ύστερα από 44 χρόνια στη σκηνή βγήκα στη σύνταξη με 17.000 δραχμές», είχε πει χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας το κενό ανάμεσα στην καλλιτεχνική επιτυχία και στην οικονομική ανταμοιβή.

Μάλιστα είχε αναφερθεί ξανά στο θέμα της σύνταξής της, λέγοντας ότι είχε περιοριστεί στα 715 ευρώ, ενώ τα δικαιώματα από τις κινηματογραφικές επαναλήψεις ανέρχονταν σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσά.

Ο ανιψιός και το θολό τοπίο για την διαθήκη

Το όνομα του ανιψιού της βρίσκεται στο επίκεντρο των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την επόμενη ημέρα της περιουσίας της. Πρόκειται, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, για ένα πρόσωπο που είχε ιδιαίτερα στενή σχέση μαζί της και δεν έλειψε από το πλευρό της κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Οι ίδιες πληροφορίες τον «φωτογραφίζουν» ως τον άνθρωπο που ενδέχεται να επωφεληθεί από την κληρονομιά της, με το ακίνητο στο Κουκάκι να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται.

Το τοπίο, πάντως, παραμένει θολό ως προς το ποιος τελικά θα αναλάβει την κληρονομιά. Δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο κάποιας διαθήκης, ενώ ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα δημόσια διαθέσιμη πλήρης εικόνα για το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια, οι αναφορές περί κληρονόμων και περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικές, καθώς δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημα έγγραφα.

Κι αν η περιουσία της περνά πλέον σε μια νέα σελίδα, η πραγματική κληρονομιά που αφήνει πίσω της η Μάρω Κοντού δεν αποτιμάται σε ακίνητα ή περιουσιακά στοιχεία. Βρίσκεται στους ρόλους που σημάδεψαν το ελληνικό θέατρο και σινεμά, στη μακρά καλλιτεχνική της διαδρομή και στην παρουσία μιας γυναίκας που συνδέθηκε όσο λίγες με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού πολιτισμού.