Marseaux: «Μετά την απώλεια της μητέρας μου είχε χαθεί η ισορροπία στο σπίτι»

Στο πολύ προσωπικό της τραγούδι «Το Τανγκό», το οποίο είναι γραμμένο για τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή αναφέρθηκε η Marseaux στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».
Η Ναταλία Γερμανού σημείωσε πόσο την είχε συγκινήσει ως κομμάτι. «Είναι τόσο προσωπικό σου τραγούδι», ανέφερε η παρουσιάστρια για το τραγούδι που έγραψε ο Solmeister.
«Τον ευχαριστώ. Νομίζω είναι το καλύτερο δώρο που μου έχει κάνει ποτέ. Μετά από πολλές ώρες συζητήσεων για το πώς το βίωσα, βγήκε αυτό το κομμάτι», ανέφερε η Marseaux.
Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Ποιοι δήλωσαν συμμετοχή για τον Εθνικό Τελικό
Όταν έχασε τη μητέρα της ήταν 17 ετών και μεγάλωσε με τον μπαμπά της με τον οποίο είχαν αρκετές κόντρες.
«Είχε χαθεί λίγο η ισορροπία στο σπίτι. Ήμασταν λίγο περίεργα, αλλά τώρα είμαστε καλά. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο ότι μπορεί να χάσω τον μπαμπά μου.
Ο μπαμπάς μου έρχεται παντού να με δει, είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Μπορεί και να μας βλέπει και τώρα. Είναι φανταστικός, ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω και φτιάχνει πανό μου στις συναυλίες» είπε εμφανώς συγκινημένη η Marseaux.
- Το Γιβραλτάρ της Ελλάδας: Το νησί με τον πιο τρομακτικό βράχο στην Ευρώπη
- Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς
- Αυτή είναι η άγνωστη πρώτη γυναίκα του Τζορτζ Κλούνεϊ - Με ποιον διάσημο ζει σήμερα
- Γρηγορία Μεθενίτη: «Έκανα πολλά χρόνια να μπω σε λεωφορείο γιατί με χούφτωναν συνεχώς»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.