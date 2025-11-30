Marseaux: «Μετά την απώλεια της μητέρας μου είχε χαθεί η ισορροπία στο σπίτι»

Στο πολύ προσωπικό της τραγούδι «Το Τανγκό», το οποίο είναι γραμμένο για τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή αναφέρθηκε η Marseaux στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Η Ναταλία Γερμανού σημείωσε πόσο την είχε συγκινήσει ως κομμάτι. «Είναι τόσο προσωπικό σου τραγούδι», ανέφερε η παρουσιάστρια για το τραγούδι που έγραψε ο Solmeister.

«Τον ευχαριστώ. Νομίζω είναι το καλύτερο δώρο που μου έχει κάνει ποτέ. Μετά από πολλές ώρες συζητήσεων για το πώς το βίωσα, βγήκε αυτό το κομμάτι», ανέφερε η Marseaux.

Όταν έχασε τη μητέρα της ήταν 17 ετών και μεγάλωσε με τον μπαμπά της με τον οποίο είχαν αρκετές κόντρες.

«Είχε χαθεί λίγο η ισορροπία στο σπίτι. Ήμασταν λίγο περίεργα, αλλά τώρα είμαστε καλά. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο ότι μπορεί να χάσω τον μπαμπά μου.

Ο μπαμπάς μου έρχεται παντού να με δει, είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Μπορεί και να μας βλέπει και τώρα. Είναι φανταστικός, ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω και φτιάχνει πανό μου στις συναυλίες» είπε εμφανώς συγκινημένη η Marseaux.