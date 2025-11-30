Μενού

Marseaux: «Μετά την απώλεια της μητέρας μου είχε χαθεί η ισορροπία στο σπίτι»

Η Marseaux μίλησε για την απώλεια της μητέρας της και τη σχέση με τον πατέρα της με τον οποίο το πρώτο διάστημα της απώλειας είχε χαθεί η ισορροπία.

Reader symbol
Newsroom
Marseaux
Η Marseaux | NDP/ Νίκος Ζώτος
  • Α-
  • Α+

Στο πολύ προσωπικό της τραγούδι «Το Τανγκό», το οποίο είναι γραμμένο για τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή αναφέρθηκε η Marseaux στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Η Ναταλία Γερμανού σημείωσε πόσο την είχε συγκινήσει ως κομμάτι. «Είναι τόσο προσωπικό σου τραγούδι», ανέφερε η παρουσιάστρια για το τραγούδι που έγραψε ο Solmeister.

«Τον ευχαριστώ. Νομίζω είναι το καλύτερο δώρο που μου έχει κάνει ποτέ. Μετά από πολλές ώρες συζητήσεων για το πώς το βίωσα, βγήκε αυτό το κομμάτι», ανέφερε η Marseaux.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Ποιοι δήλωσαν συμμετοχή για τον Εθνικό Τελικό

Όταν έχασε τη μητέρα της ήταν 17 ετών και μεγάλωσε με τον μπαμπά της με τον οποίο είχαν αρκετές κόντρες.

«Είχε χαθεί λίγο η ισορροπία στο σπίτι. Ήμασταν λίγο περίεργα, αλλά τώρα είμαστε καλά. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο ότι μπορεί να χάσω τον μπαμπά μου.

Ο μπαμπάς μου έρχεται παντού να με δει, είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Μπορεί και να μας βλέπει και τώρα. Είναι φανταστικός, ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω και φτιάχνει πανό μου στις συναυλίες» είπε εμφανώς συγκινημένη η Marseaux.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE