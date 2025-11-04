Η υποβολή συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με το ύψος τους να φτάνει τις 264. Όπως και πέρυσι, ειδική επιτροπή της ΕΡΤ θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα επιλέξει 28 τραγούδια που θα παρουσιαστούν σε δύο ημιτελικούς.

14 από αυτά θα φτάσουν στον Εθνικό τελικό στον οποίο θα περάσουν αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, που η ΕΡΤ θα διοργανώσει τρεις διαγωνιστικές βραδιές για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision.

Ποιοι καλλιτέχνες έχουν καταθέσει πρόταση

Ολοένα και περισσότερα ονόματα από τους καλλιτέχνες που έχουν καταθέσει συμμετοχή γίνονται γνωστά μέρα με τη μέρα.

Το Eurovisionfun.com δημοσίευσε αναλυτικά ονόματα πολλών συμμετεχόντων, ανάμεσά τους οι:

Andry Lagiou

Ναυσικά

Kianna

Blackbird

Holly Grace

Mike Vasiliades

Κίρκη

Rosanna Mailan

Λεωνίδας Παντελάκης

Nik Arpid

Orsalios

Victoria Anastasia

Aura & Andreas Habibi

Dimmy Rizou

Cain Grand

Βίλλυ Ραζή

Jimmy Sion

Argie Gudo

Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης

Τζένη Γεωργιάδη

Deterrents

Stef Magnolia

Θοδωρής Νεοφώτιστος

Πέννυ Μπαλτατζή

Idra Kayne

Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Σωτήρης Κωνσταντή

Dorothea

Μαυρίκιος Μαυρικίου

Αλέξης Νίκολας

Alexandra Koniak

Εμμανουέλα Χιωτάκη

Δήμητρα Σάββα

Φανή Μελεμενη

Μαριέττα Βασιλάκη

Γιάννης Βασιλώτος

Αλεξάνδρα Σιετή

Χάρις Σάββα

Γιάννης Λάφης

Markirra

Tianora

Marseaux

Akylas

Mikay

Lou Is

ZAF

Κωνσταντίνος Θανόπουλος

Mitsos

Dinamiss

Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Μαρίκα Παπάζογλου

Δημήτρης Σαμόλης

Joanne

Revery

Σταύρος Πηλιχός

Good job Nicky

Σταύρος Σαλαμπασόπουλος

Desi G

George Anton

Evangelia

Spheyiaa

Christiana Loizu

Νίκος Γκανος & Claydee

Léona

Lionder

Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος

VAYA

Natalia Dusso

Xannova Xan

RIKKI

Παναγιώτης Κουτρουζάς

Βασίλης Πλυταριάς

Γεωργία Τσετσώνη

Πάνος Τσέρπες

Loula Sav

Anna Poltz

Christina Luca

Dolleesi

Διονύσιος Κωστής

Στέλλα Γεωργιάδου

Νίνα Λοτσάρη

Aaron Sibley

NWAINA

Παντελής Καστανίδης

Drew Melano

