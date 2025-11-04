Η υποβολή συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με το ύψος τους να φτάνει τις 264. Όπως και πέρυσι, ειδική επιτροπή της ΕΡΤ θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα επιλέξει 28 τραγούδια που θα παρουσιαστούν σε δύο ημιτελικούς.
14 από αυτά θα φτάσουν στον Εθνικό τελικό στον οποίο θα περάσουν αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.
Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, που η ΕΡΤ θα διοργανώσει τρεις διαγωνιστικές βραδιές για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision.
Ποιοι καλλιτέχνες έχουν καταθέσει πρόταση
Ολοένα και περισσότερα ονόματα από τους καλλιτέχνες που έχουν καταθέσει συμμετοχή γίνονται γνωστά μέρα με τη μέρα.
Το Eurovisionfun.com δημοσίευσε αναλυτικά ονόματα πολλών συμμετεχόντων, ανάμεσά τους οι:
- Andry Lagiou
- Ναυσικά
- Kianna
- Blackbird
- Holly Grace
- Mike Vasiliades
- Κίρκη
- Rosanna Mailan
- Λεωνίδας Παντελάκης
- Nik Arpid
- Orsalios
- Victoria Anastasia
- Aura & Andreas Habibi
- Dimmy Rizou
- Cain Grand
- Βίλλυ Ραζή
- Jimmy Sion
- Argie Gudo
- Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης
- Τζένη Γεωργιάδη
- Deterrents
- Stef Magnolia
- Θοδωρής Νεοφώτιστος
- Πέννυ Μπαλτατζή
- Idra Kayne
- Χρυσηίδα Γκαγκούτη
- Σωτήρης Κωνσταντή
- Dorothea
- Μαυρίκιος Μαυρικίου
- Αλέξης Νίκολας
- Alexandra Koniak
- Εμμανουέλα Χιωτάκη
- Δήμητρα Σάββα
- Φανή Μελεμενη
- Μαριέττα Βασιλάκη
- Γιάννης Βασιλώτος
- Αλεξάνδρα Σιετή
- Χάρις Σάββα
- Γιάννης Λάφης
- Markirra
- Tianora
- Marseaux
- Akylas
- Mikay
- Lou Is
- ZAF
- Κωνσταντίνος Θανόπουλος
- Mitsos
- Dinamiss
- Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος
- Μαρίκα Παπάζογλου
- Δημήτρης Σαμόλης
- Joanne
- Revery
- Σταύρος Πηλιχός
- Good job Nicky
- Σταύρος Σαλαμπασόπουλος
- Desi G
- George Anton
- Evangelia
- Spheyiaa
- Christiana Loizu
- Νίκος Γκανος & Claydee
- Léona
- Lionder
- Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος
- VAYA
- Natalia Dusso
- Xannova Xan
- RIKKI
- Παναγιώτης Κουτρουζάς
- Βασίλης Πλυταριάς
- Γεωργία Τσετσώνη
- Πάνος Τσέρπες
- Loula Sav
- Anna Poltz
- Christina Luca
- Dolleesi
- Διονύσιος Κωστής
- Στέλλα Γεωργιάδου
- Νίνα Λοτσάρη
- Aaron Sibley
- NWAINA
- Παντελής Καστανίδης
- Drew Melano
