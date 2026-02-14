Μάστορας για Ομπράντοβιτς: «Είμαι Ολυμπιακός, αλλά είναι ο καλύτερος»

Μετά το επεισοδιακό «διπλό» της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens με 85-83, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, γνωστός για τις ελληνικές του συνήθειες, επέλεξε να διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας και παρέα είχε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Οι δύο κορυφαίοι προπονητές και παλιοί γνώριμοι του τριφυλλιού διασκέδασαν μαζί, ενώ αντάλλαξαν θερμές αγκαλιάς ως ένδειξη του αμοιβαίου σεβασμού και συμπάθειας μεταξύ τους.
