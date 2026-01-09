Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ο 55χρονος Ματ Ντέιμον (Matt Damon) το μεγάλο «όνομα» στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, αποκάλυψε πόσα κιλά χρειάστηκε να χάσει για τον ρόλο του Οδυσσέα.

Εμφανίστηκε στο podcast «New Heights» των Τζέισον και Τράβις Κέλσι, όπου μίλησε ανοιχτά για τα κιλά που χρειάστηκε να χάσει, για τις ανάγκες του ρόλου ως πρωταγωνιστής του ομηρικού έπους.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο Τζέισον Κέλσι ανέφερε ότι είδε φωτογραφία του Ματ Ντέιμον από τα γυρίσματα, στην οποία έδειχνε ιδιαίτερα γυμνασμένος.

Ματ Ντέιμον: «Σπαρτιατική» δίαιτα για τον Οδυσσέα

«Ναι, ήμουν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Έχασα πολλά κιλά. Ο Κρίστοφερ Νόλαν μου είπε ότι με ήθελε λιτό αλλά δυνατό. Είναι κάπως περίεργο αυτό», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, σε συνεργασία με τον γιατρό του, σταμάτησε εντελώς να καταναλώνει γλουτένη. «Συνήθως ήμουν μεταξύ 84 με 91 κιλά αλλά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας ήμουν περίπου 76 κιλά. Δεν είχα υπάρξει τόσο αδύνατος από το λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και πολύ αυστηρή διατροφή», συνέχισε.

Όταν ο Τράβις Κέλσι τον ρώτησε αν συνεργάστηκε με κάποιον ειδικό γυμναστή, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε ότι έχει έναν trainer που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε στόχο.

Όπως είπε, η διαδικασία αυτή μοιάζει με την προετοιμασία για μια αθλητική σεζόν: «Έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο και οργανώνεις όλη την καθημερινότητά σου γύρω από αυτό. Είναι μέρος της δουλειάς».

Ο Ντέιμον αποκάλυψε επίσης ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιστρέψει στη γλουτένη. «Τέλος. Είμαι απολύτως gluten-free. Βρήκα ακόμα και μπύρα χωρίς γλουτένη», είπε γελώντας. «Έχει περάσει τόσος καιρός που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι καλή ή όχι και αυτό μάλλον είναι καλό σημάδι», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.