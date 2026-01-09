Λιάγκας: «Πήρα 3 ηθοποιούς από τη Λάμψη και δεν ήθελαν να μιλήσουν για τον Πολίτη»

Αντιμέτωπος με την άρνηση ορισμένων ηθοποιών που έπαιξαν στη «Λάμψη» να μιλήσουν για τον Χρήστο Πολίτη βρέθηκε σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» ανέφερε στον αέρα το πρωί της Παρασκευής 9/1 πως: «Πάντως, να πω και κάτι άλλο. Εγώ πήρα χθες προσωπικά δύο τρεις ηθοποιούς από τη "Λάμψη" και μου είπαν “δεν θέλουμε να μιλήσουμε γιατί δεν έχουμε και τις καλύτερες αναμνήσεις”.

Λέω ρε παιδί μου ο άνθρωπος πέθανε τώρα, τι πάει να πει αυτό; Μου λέει “δεν θα πω κάτι κακό ποτέ, αλλά προτιμώ να σιωπήσω”. Και μου έκανε τεράστια κατάπληξη το γεγονός ότι ακόμα και τώρα θεωρούν ότι δεν τους είχε φερθεί καλά, ότι ήταν στριφνός».

Από την πλευρά του ο Πάνος Κατσαρίδης αναφέρθηκε σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Χρήστος Πολίτης για το κασέ της Κάτιας Δανδουλάκη επισημαίνοντας: «Νομίζω ότι τους ενόχλησε το γεγονός ότι ο Χρήστος Πολίτης στις τελευταίες του δηλώσεις είχε πιε για τα κασέ των άλλων ηθοποιών γιατί η Κάτια Δανδουλάκη έπαιρνε περισσότερα χρήματα από εμένα, ενώ εγώ έχω θεατρική πορεία».

Οι ηθοποιοί της «Λάμψης» πού μίλησαν για τον Χρήστο Πολίτη στο «Πρωινό»

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η Λουκία Παπαδάκη, η Έφη Πίκουλα αλλά και η Καλομοίρα ήταν ανάμεσα από τους συνεργάτες του Χρήστου Πολίτη στη «Λάμψη» που θέλησαν να πουν δυο λόγια για εκείνον.

«Ο Χρήστος ήταν ένας υπέροχος gentleman και ταλαντούχος ηθοποιός. Ήθελε να δίνει πάντα χώρο και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Έδινε πολύ καλές συμβουλές και από τη συναναστροφή μαζί του μπορούσες να πάρεις πολύ ωραία πράγματα. Έχω κρατήσει την ευγένειά του. Ήταν άνθρωπος με παιδεία. Θα τον θυμάμαι πολύ γλυκά. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», είπε μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

«Είχα έναν πολύ σπουδαίο φίλο, έναν εξαιρετικά δικό μου άνθρωπο, πολύ στενά συνδεδεμένο. Μου έκανε μεγάλη τιμή από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε, γιατί και εγώ ήμουν ένα πάρα πάρα πολύ φρέσκο παιδί, δεν είχα την εμπειρία, ούτε ιδέα και με αγκάλιασε, με αγάπησε και αυτό έγινε μία πολύ σπουδαία και δυνατή φιλία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Είναι μαζί μου πάντα ο Χρήστος. Ήταν ένας άγγελος. Πάρα πολύ επιλεκτικός, πάρα πολύ εκλεκτικός, με εξαιρετική νοοτροπία και εξαιρετική ανατροφή. Ήταν ένας κύριος, ένας αριστοκράτης», ανέφερε η Λουκία Παπαδάκη.

«Στεναχωρήθηκα πολύ. Υπήρξε ένας υπέροχος συνεργάτης, ένας gentleman, ένας κύριος. Ένας άνθρωπος με γνώσεις, με μόρφωση, με κουλτούρα. Ένας άνθρωπος που σε βοηθούσε υποκριτικά, που αυτό σπανίζει. Ήταν μια αγκαλιά για όλους. Ένας ευαίσθητος άνθρωπος και ταλαντούχος πολύ. Θυμάμαι που το έλεγε ότι "θέλω να αποσυρθώ. Δεν με ενδιαφέρει πια". Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια κάθε μέρα, το καθημερινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λάτρευε το θέατρο. Πήγαινε συχνά στην Επίδαυρο και παρακολουθούσε παραστάσεις. Ο Χρήστος έζησε καλά και μπράβο του και είναι παράδειγμα προς μίμηση», σημείωσε η Έφη Πίκουλα.

«Στεναχωρήθηκα πολύ. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον κύριο Πολίτη στη "Λάμψη". Ήταν ευγενικός και υποστηρικτικός άνθρωπος. με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν. Όλοι μας τον σεβόμασταν πολύ. Θα τον θυμάμαι πάντα όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως έναν υπέροχο άνθρωπο», δήλωσε η Καλομοίρα που είχε υποδυθεί την κόρη του Τζένιφερ στη σειρά του Φώσκολου.