Μαξ Αμίνι στον Λάκη Λαζόπουλο: «Έμαθα ότι ο πρωθυπουργός σας γέλασε με το βίντεο για το όνομά του στα ιρανικά»

Ο Λάκης Λαζόπουλος φιλοξένησε στο σόου του τον Ιρανό κωμικό Μαξ Αμίνι. Η συνάντησή τους δεν ήταν μια τυπική συνέντευξη, αλλά έμοιαζε με μια πολύ ζεστή και φιλική κουβέντα. Ο Λάκης, εντυπωσιασμένος από το πώς ο καλεσμένος του χρησιμοποιεί τα πρόσωπα των θεατών σαν καμβά, του είπε: «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο» και τον ρώτησε πώς το καταφέρνει.

Ο Αμίνι του εξήγησε την τεχνική του πολύ απλά, αποκαλύπτοντας το μυστικό του: «Το αστείο είναι εκεί. Πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό για να το βρεις».

Στη συνέχεια, μίλησε με τεράστιο ενθουσιασμό για την Ελλάδα: «Η χώρα αυτή κατά τη γνώμη μου έχει καταπληκτικό κάρμα… Ακόμη και με τα προβλήματά σας λάμπετε. Αυτή η χώρα έχει φοβερή ενέργεια».

Για τους Έλληνες είπε ότι είναι ο πιο φιλόξενος λαός του κόσμου: «Όσοι γνωστοί μου έρχονται στην Ελλάδα δεν θέλουν να φύγουν. Οι άνθρωποι είναι ζεστοί.

Από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχω επισκεφθεί, πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουν την πιο ζεστή, φιλική, και αυθεντική αύρα. Εχουν πλάκα… οι ταξιτζήδες, οι σερβιτόροι…».

Ακόμα και η γλώσσα μας, παρότι δεν την καταλαβαίνει, του ακούγεται «σαν ένα χαρούμενο τραγούδι που όλοι το χορεύουν».

Η πιο αστεία στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο Αμίνι εξήγησε ότι οι Έλληνες βάζουν παντού την κατάληξη "-κος", την οποία όπως είπε «χρησιμοποιείτε παντού». Ο Λάκης ρώτησε με απορία «Kosovo;», για να του εξηγήσει ο κωμικός ότι στα ιρανικά η λέξη «kos» σημαίνει το γυναικείο μόριο, ενώ το «kyria» το ανδρικό. Έτσι, το όνομα «Κυριάκος» στα αυτιά ενός Ιρανού ακούγεται εντελώς αθυρόστομο.

Ο Αμίνι να έδωσε μια φιλική συμβουλή στον Έλληνα πρωθυπουργό: «Θα πρέπει να αλλάξει όνομα. Πρέπει να βρει άλλο όνομα».

Κλείνοντας το θέμα, ο κωμικός αποκάλυψε: «Έμαθα ότι ο πρωθυπουργός σας γέλασε με το βίντεο για το όνομά του στα ιρανικά».