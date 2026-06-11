Μαξίμου για παράσταση με Χειλάκη: «Επιλέξαμε να μην πληρώσουμε το ΙΚΑ και να πληρώσουμε τους συναδέλφους»

Η Αθηνά Μαξίμου, περιέγραψε την στιγμή που είχε βρεθεί σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση με τον σύντροφό της Αιμίλιο Χειλάκη, όταν είχαν ανεβάσει οι δύο τους μια θεατρική παράσταση.

Η ηθοποιός, μιλώντας στον Alpha, και την εκπομπή Super Katerina, αποκάλυψε: «Σε μια παράσταση πριν από χρόνια που είχαμε κάνει και είχαμε αναλάβει και την παραγωγή μας κόστισε.

Κλείσανε τους λογαριασμούς μας! Αποφασίσαμε να μην πληρώσουμε το ΙΚΑ και να πληρώσουμε τους συναδέλφους που δουλεύαμε μαζί.

Έφτασε να μας κλείνουν το λογαριασμό της μητέρας μου, γιατί είχαμε κοινό λογαριασμό, και να μην μπορεί να πάρει τη σύνταξή της. Θέλω να πω ότι φυσικά και έχουμε κάνει αποτυχίες! Και οι αποτυχίες σε εξελίσσουν πιο πολύ από τις επιτυχίες!», ανέφερε μεταξύ άλλων.