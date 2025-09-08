«Μαζί σου πάντα στα Πάντα!» – Η Άννα Βίσση γιορτάζει τον Νίκο Καρβέλα

Νίκος Καρβέλας έχει γενέθλια σήμερα (8/9) και η Άννα Βίσση δεν θα μπορούσε να μην του στείλει την πιο τρυφερή ευχή!

Η απόλυτη σταρ, που ετοιμάζεται να απογειώσει το Καλλιμάρμαρο με την επόμενες συναυλίες της στις 13/9 και 14/9 , έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τον αγαπημένο της πρώην και αχώριστο συνεργάτη.

Η Άννα ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας:

«Μεγαλώνεις “μεγαλώνοντας”. Μαζί σου πάντα στα Πάντα! Χρόνια Πολλά Νίκο μου» — και φυσικά, δεν έλειψε η μουσική υπόκρουση: το «Σε περίπτωση που» έπαιζε στο background, σαν soundtrack της σχέσης τους.

Το άλλοτε ζευγάρι, που υπήρξε και σύζυγοι αλλά και αχώριστοι συνεργάτες, συνεχίζει να έχει μια σχέση γεμάτη αγάπη, εκτίμηση και αμοιβαίο σεβασμό. Οι δυο τους έχουν γράψει μαζί μουσική ιστορία και δεν χάνουν ευκαιρία να μιλούν δημόσια για τον δεσμό τους, που ξεπερνά τον χρόνο και τις ετικέτες.

Η Άννα έχει εξομολογηθεί στο παρελθόν πως υπήρξε μια περίοδος που δεν μιλούσαν για δύο ολόκληρα χρόνια, μετά από έναν έντονο καβγά. Την είχε χαρακτηρίσει ως την πιο στενάχωρη φάση της ζωής της. Ευτυχώς, η αγάπη τους αποδείχθηκε πιο δυνατή από κάθε διαφωνία.