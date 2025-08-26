Μαζωνάκης: «Μετά τη φορτούνα, έρχεται η μπουνάτσα» - Η ανάρτηση από σκάφος

«Και μετά τη φορτούνα, έρχεται η μπουνάτσα» αναφέρει σε νέο του story στο Instagram ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος απολαμβάνει τις εναπομείνασες καλοκαιρινές του διακοπές σε σκάφος.

Πρόκειται για ακόμη μία ανάρτηση από τον Γιώργο Μαζωνάκη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την ώρα που ετοιμάζονται δικαστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον εγκλεισμό του -στα μέσα Αυγούστου- στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, «Δρομοκαΐτειο».

Story από τον Μαζωνάκη | Instagram - @giorgosmazonakis

Μαζωνάκης: Στα «μαχαίρια» η οικογένεια για τον εγκλεισμό του

Στα «μαχαίρια» βρίσκεται η οικογένεια Μαζωνάκη, με αφορμή το αίτημα του εγκλεισμού του δημοφιλούς τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική. Η πλευρά του τραγουδιστή, θεωρεί ηθικό αυτουργό για τον εγκλεισμό του τη μεγάλη αδερφή με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε δικαστική διένεξη.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, αναφέρει πως οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν στο Δρομοκαΐτειο και «απειλούσαν γιατρούς», προκειμένου να μην αφεθεί ελεύθερος.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε, μιλώντας στο Mega: «Εκείνη το ενορχήστρωσε. Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο ήταν και οι δύο αδερφές εκεί και απειλούσαν τους γιατρούς αν αφεθεί ελεύθερος. Επανειλημμένως ήρθαν σε επαφή με τους θεράποντες ιατρούς και ανέφερε τα δικά της.

Στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, είναι αυτοί που ενορχηστρώνουν το έγκλημα και δεν φαίνονται. Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Θα τις καταθέταμε τον Σεπτέμβρη πλέον θα τις διανθίσουμε με όσα συνέβησαν με τον εγκλεισμό του».