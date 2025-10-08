«Με έβριζαν για τις σκηνές»: Ηθοποιός απαντά για το αληθινό σεξ σε αμφιλεγόμενη ταινία

Το σεξ σε ταινίες εξακολουθεί να θεωρείται αμφιλεγόμενο μέχρι και σήμερα, παρόλα αυτά, η ηθοποιός Μάργκο Στίλι, γνωστή από την ερωτική ταινία «9 Songs», δήλωσε πρόσφατα ότι είναι «περήφανη» για τη συμμετοχή της στην ταινία και υπερασπίστηκε την επιλογή της να πρωταγωνιστήσει σε ταινίες με πραγματικές σκηνές σεξ.

Η ταινία «9 Songs» (2004) του Michael Winterbottom, ακολουθεί τη φοιτήτρια ανταλλαγής Lisa και τον επιστήμονα Matt (τον οποίο υποδύεται ο Kieran O'Brien), οι οποίοι γνωρίζονται στο Black Rebel Motorcycle Club και ξεκινούν μια σχέση.

Πρόκειται για μια ταινία με πραγματική σεξουαλική επαφή, μια σκηνή εκσπερμάτισης και στοματικό σεξ. Οι κριτικοί την εποχή εκείνη μάλιστα, δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στην ταινία, χαρακτηρίζοντάς την τόσο ως «ενοχλητική» όσο και ως «εξαιρετικά βαρετή».

Η 42χρονη σήμερα ηθοποιός υπερασπίστηκε τις σκηνές σεξ της ανεξάρτητης, arthouse ταινίας.

Σε μια συνέντευξη της, η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι εξακολουθούσε να της φαίνεται τρυφερή, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι που την παρακολούθησαν ήταν απογοητευμένοι.

«Όταν έδινα συνεντεύξεις Τύπου, οι άνθρωποι με έβριζαν», ισχυρίστηκε. Η Στίλι θυμήθηκε πώς την είχαν αποκαλέσει «πόρνη» και «τσ**λα» λόγω των σκηνών σεξ, προσθέτοντας: «Ο κόσμος με ρωτάει αν ένιωσα ότι ο (σκηνοθέτης) Μάικλ Γουίντερμποτομ με εκμεταλλεύτηκε επειδή δεν είχα παίξει πριν, αλλά ξεχνούν ότι εγώ ανέπτυξα τον χαρακτήρα».

Όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις του κόσμου, επεσήμανε ότι η ταινία ήταν «για την αγάπη και το σεξ», προσθέτοντας: «Δεν ήταν πορνό. Δηλαδή, έκανα σεξ με τον φίλο μου χθες το βράδυ και αυτό δεν ήταν πορνό».

«Ήταν απλώς καυτό σεξ! Το 9 Songs ήταν μια πραγματική ταινία για την αγάπη και το σεξ, και ήθελα να κάνω αυτήν την ταινία και είμαι περήφανη γι' αυτό.»

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στο προσκήνιο χάρη στο 9 Songs , η Stilley συνέχισε διαβεβαιώνοντας ότι δεν αισθάνεται ότι έχει «τυποποιηθεί» ως ηθοποιός. «Ειλικρινά μπορώ να πω ότι δεν έχει επηρεάσει την καριέρα μου», είπε. «Δεν με βλέπουν μόνο για ρόλους γυναικών που κάνουν πολύ σεξ».