«Με μπλόκαραν γιατί πίστευαν ότι είμαι fake»: Έξι μεγάλοι σταρ που έχουν χρησιμοποιήσει dating apps

Για όσους νομίζουν ότι μόνο εκείνοι «βασανίζονται» στην προσωπική τους ζωή και χρησιμοποιούν (και) dating apps, αλλά δυσκολεύονται να κάνουν μια γνωριμία της προκοπής, η συνέχεια θα τους δείξει ότι έχουν... καλή παρέα και μάλιστα, με άρωμα Χόλιγουντ.

Και αυτό επειδή ακολοθούν πέντε μεγάλοι σταρ του Χόλιγουντ και μία ποπ σταρ που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν dating apps με μάλλον αποτυχία όσο και αν μπορεί κάποιους να τους ξενίσει και οι οποίοι έχουν μοιραστεί την εμπειρία τους μέσα από κατά καιρούς συνεντεύξεις τους.

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Σαρλίζ Θερόν

Charlize Theron | AP

Το Raya ή αλλιώς το «Tinder των διάσημων» έχει χρησιμοποιήσει η Σαρλίζ Θερόν και παρά το γεγονός ότι είχε βρει έναν 26χρονο που πέρασαν μια τέλεια νύχτα μαζί, γενικά, σε δηλώσεις της έχει επισημάνει όλα τα στραβά και τα ανάποδα των dating apps, τις οποίες έχει αποκαλέσει «σόου με κλόουν». Μάλιστα, έχει δώσει και μερικές συμβουλές στους άντρες όχι γιατί θέλει να βγει ραντεβού με κάποιον, αλλά απλά «για να βοηθήσει», όπως έχει εξηγήσει.

Στο στόχαστρο έβαλε όσους χρησιμοποιούν παλιές και παραπλανητικές φωτογραφίες ή τραβάνε selfies μπροστά στην ντουλάπα με το χέρι στην τσέπη ή ανεβάζουν φωτογραφίες με φίλες τους, αφού «δεν με ενδιαφέρει», σύμφωνα με την ίδια.

Τέλος, δεν μπορεί να βλέπει να γράφουν ότι είναι CEO. «Μη μου λες ότι είσαι CEO γιατί δεν είσαι. Και σόρι, CEO σε τι; Σε κάποια εταιρεία που δεν μπορείς να μου εξηγήσεις και κανένας από τους φίλους μου δεν θα καταλάβει; Όχι», έχει σχολιάσει η γοητευτική ηθοποιός.

Τσάνινγκ Τέιτουμ

Channing Tatum | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά τον χωρισμό του από την Jessie J το 2019, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) έκανε προφίλ στο Raya και μάλιστα, στο bio του είχε γράψει: «Και ναι, παλιά ήμουν στρίπερ. Συγνώμη».

Σύμφωνα με το E! News, ο ηθοποιός έκανε το προφίλ μετά από προτροπή φίλου του, ο οποίος είχε δηλώσει για τον Τέιτουμ:

«Θα ήθελε να βγει ραντεβού και δεν ντρέπεται για αυτό. Θέλει να περάσει πάλι καλά και δεν τον νοιάζει αν θα γνωρίσει κάποια γυναίκα online, στον δρόμο ή θα του το κανονίσει φίλος».

Ζακ Έφρον

Μετά από έναν χωρισμό ο Ζακ Έφρον (Zac Efron) είχε φτιάξει προφίλ στο Tinder, αλλά το εγχείρημα στέφθηκε με παταγώδη... αποτυχία, αφού δεν του έκαναν ούτε ένα swipe right.

Όπως έχει δηλώσει στους βρετανικούς The Times, τον πέρασαν για fake προφίλ, ενώ εξομολογήθηκε πως «το να βγαίνω ραντεβού είναι κάτι που δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω» επειδή η κοπέλα με την οποία βγαίνει, έχει ήδη διαμορφώσει μια εικόνα για εκείνον χωρίς να τον ξέρει.

«Το ραντεβού θα πρέπει να κρατήσει πολλή ώρα για να μπορέσω να σβήσω όποια εικόνα έχει ήδη στο μυαλό της για εμένα», εξήγησε ο Ζακ Έφρον.

Σάρον Στόουν

Sharon Stone | Associated Press

Όπως έχει εξηγήσει η Σάρον Στόουν (Sharon Stone) στο παρελθόν, άρχισε να χρησιμοποιεί το Bumble και το Tinder επειδή ήθελε να γνωρίσει κάποιον για κάτι σοβαρό και όχι για σκέτο σεξ, αφού το δεύτερο δεν είναι δύσκολο να το βρεις. «Αρκεί να πας σε ένα καφέ, στο σούπερ μάρκετ», σύμφωνα με την ίδια.

«Είμαι ο εαυτός μου. Και να ήθελα, δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι είμαι κάποια άλλη», έχει δηλώσει η σταρ του Χόλιγουντ στους βρετανικούς The Times, ενώ είχε αποκαλύψει πως «με μπλόκαραν στο Bumble επειδή πίστεψαν ότι είναι fake το προφίλ».

Ντρου Μπάριμορ

Ντρου Μπάριμορ | (AP Photo/Chris Pizzello)

«Τα πήγα χάλια», είχε εξομολογηθεί η Ντρου Μπάριμορ (Drew Barrymore) το 2020 στην εκπομπή «Watch What Happens» με τον Άντι Κοέν (Andy Cohen) για την εμπειρία της από το Raya.

«Με έστησαν, δεν ταίριαξα με κανέναν, ενώ οι φίλοι μου μου είχαν δώσει αυτή την υπερβολική αίσθηση ψευδο - αυτοπεποίθησης. Μου έλεγαν "πρέπει να το δοκιμάσεις, θα τα πας περίφημα"... Ήταν ένα ναυάγιο», είχε πει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Κέιτι Πέρι

Κέιτι Πέρι | Jordan Strauss/Invision/AP

Πριν από πολλά χρόνια, σε μια περίοδο που ήταν single, η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) είχε φτιάξει προφίλ στο Tinder και είχε μιλήσει δημόσια για αυτό.

Μάλιστα, είχε πει ότι της έτρωγε πολύ χρόνο, αλλά μετά από κάποιο διάστημα δήλωσε ότι πρακτικά δεν το χρησιμοποιούσε, αλλά κυρίως έκανε swipe αριστερά και δεξιά μαζί με φίλες της. Όπως και να έχει, στη συνέχεια γνώρισε τον Ορλάντο Μπλουμ και δεν ξανα ασχολήθηκε με το Tinder.