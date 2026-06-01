Πάνω από 1 εκατ. δολάρια το λεπτό: 10 μεγάλοι σταρ του Χόλιγουντ που έσπασαν όλα τα ρεκόρ με το κασέ τους

Εάν θελήσει κανείς να ψάξει τις αμοιβές των σταρ του Χόλιγουντ, ένα είναι σίγουρο ότι τα ποσά που θα βρει μπροστά του, μια ζάλη θα του την προκαλέσουν.

Εδώ καμιά φορά τις αμοιβές των σταρ της τηλεόρασης διαβάζεις και πάλι, τα ποσά είναι μεγάλα και ικανά να τους εξασφαλίσουν σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως και για μια ζωή μέσα από τις επαναλήψεις, βλέπε τα «Φιλαράκια» που εισπράττουν κάθε χρόνο ακόμα και σήμερα - 22 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς - περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια έχουμε συγκεντρώσει δέκα σταρ του Χόλιγουντ, γυναίκες και άντρες, που έσπασαν ρεκόρ με το κασέ τους τη δεδομένη χρονική στιγμή είτε για να πρωταγωνιστήσουν ή ακόμα και για να κάνουν μια cameo εμφάνιση, ανοίγοντας τον δρόμο και για συναδέλφους τους να διεκδικήσουν μεγαλύτερες αμοιβές.

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Από την πρώτη του ταινία ως Ironman το 2008 για την οποία o Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.) πήρε 500.000 δολάρια μέχρι το Avengers: Endgame που το κασέ του είχε εκτοξευτεί στα 75 εκατομμύρια, η απόσταση είναι χαοτική.

Γι' αυτό και θεωρείται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους σταρ του Χόλιγουντ είτε το δει το θέμα κανείς αθροιστικά για τον ρόλο του ως Ironman είτε για μία μόνο ταινία όπως το Endgame.

Τομ Κρουζ

Στα ίδια περίπου επίπεδα κινείται και ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) χάρη στη σειρά ταινιών Επικίνδυνη Αποστολή όπου η συμφωνία του για ποσοστά επί των κερδών ήδη από την πρώτη ταινία το 1996, έχουν κάνει την αμοιβή του από 20 εκατομμύρια να εκτοξεύεται στα 70 με 75 εκατομμύρια σε κάθε ταινία.

Στο τελευταίο δε μέρος «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία» το κασέ του ανέβηκε ακόμα πιο πάνω και κυμάνθηκε μεταξύ 100 - 150 εκατομμυρίων δολαρίων, με άλλα λόγια, για κάθε λεπτό που τον βλέπαμε στην οθόνη, ο Κρουζ έπαιρνε πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από τη λίστα;

Κιάνου Ριβς

Μπορεί το δεύτερο και το τρίτο μέρος των ταινιών Matrix να μη γνώρισαν την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας, όμως, το γεγονός ότι γυρίστηκαν back-to-back έφεραν έσοδα στον Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) ύψους 156 εκατομμυρίων δολαρίων και τον έχουν κατατάξει ψηλά στη λίστα των ηθοποιών που έχουν βγάλει μακράν τα περισσότερα λεφτά από ένα και μόνο franchise.

Συνολικά δε ο Ριβς λέγεται ότι έχει βγάλει περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αυτό που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να απογειωθεί η αμοιβή του ήταν το γεγονός ότι είχε συμφωνήσει να έχει και μερίδιο από τα κέρδη, ανοίγοντας τότε τον δρόμο, όπως λένε, για να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και άλλοι ηθοποιοί.

Σάντρα Μπούλοκ

Το 2013 η Σάντρα Μπούλοκ πρωταγωνίστησε στην ταινία Gravity και μάλλον έκανε σκληρό παζάρι από την αρχή, ζητώντας όχι μόνο την αμοιβή της, αλλά και ποσοτά επί των κερδών ήδη από το πρώτο δολάριο.

Έτσι, η σταρ του Χόλιγουντ εκτός από τα 20 εκατομμύρια δολάρια που πήρε προκαταβολικά πριν καν ξεκινήσει τα γυρίσματα, εξασφάλισε ποσοστό 15% στα κέρδη και έτσι, μπήκαν στον τραπεζικό της λογαριασμό άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας αμοιβές, εξασφαλίζοντας ένα χρηματικό ποσό που παρέπεμπε σε κασέ άνδρα ηθοποιού στο Χόλιγουντ.

Σκάρλετ Γιόχανσον

Μπορεί να αργήσαμε να τη δούμε σε δική της ταινία ως Black Widow, όμως, στην περίπτωση της Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) η αναμονή άξιζε τον κόπο αφού εν τέλει μεταφράστηκε σε πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Η αμοιβή της για την ταινία ήταν μεν 20 εκατομμύρια δολάρια, όμως, η μήνυση που υπέβαλε η σταρ στη συνέχεια κατά της Disney, διεκδικώντας αποζημίωση, απέδωσε καρπούς με το παραπάνω.

Η Γιόχανσον ισχυριζόταν ότι βάσει συμβολαίου η ταινία έπρεπε να κάνει πρεμιέρα μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες και όχι ταυτόχρονα και στο Disney+, όπως έγινε στην πράξη, με τις δυο πλευρές να καταλήγουν σε συμβιβασμό και η Disney να της καταβάλει άλλα 40 εκατομμύρια δολάρια.

Τζούλια Ρόμπερτς

Πολλά χρόνια νωρίτερα, το 2000, η Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) έγινε η πρώτη γυναίκα ηθοποιός του Χόλιγουντ που απαίτησε και πέτυχε η αμοιβή της στην ταινία Έριν Μπρόκοβιτς (Erin Brockovich) να είναι 20 εκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, το ποσό που ζήτησε δεν ήταν τυχαίο αφού 20 εκατομμύρια ήταν τότε η μέση αμοιβή των hot ονομάτων της εποχής, όπως του Τομ Κρουζ και του Τομ Χανκς.

Ωστόσο, καμία γυναίκα ηθοποιός ως τότε δεν είχε πληρωθεί ποτέ τόσα πολλά λεφτά με το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών να είναι τεράστιο και την Τζούλια Ρόμπερτς να καταφέρνει να το «γεφυρώσει» για πρώτη φορά στα χρονικά.

Μαρκ Γουόλμπεργκ

Το 2020 ο Μαρκ Γουόμπεργκ (Mark Wahlberg) έπαιξε στην ταινία Spenser Confidential του Netflix με την αμοιβή του να αγγίζει τα 30 εκατομμύρια δολάρια, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για ταινία που δεν προοριζόταν για προβολή στους κινηματογράφους, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στους ηθοποιούς να διεκδικούν υψηλές αμοιβές και από τις streaming υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία παρά το γεγονός ότι δεν έλαβε καλές κριτικές, είναι μία από τις πρώτες σε προβολές στα χρονικά του Netflix.

Ντέμι Μουρ

Όταν στα μέσα των '90s η Ντέμι Μουρ (Demi Moore) πρωταγωνίστησε στην ταινία «Στριπτίζ», έγινε αυτομάτως η πιο ακριβοπληρωμένη σταρ του κόσμου, χάρη στην αμοιβή της, η οποία άγγιξε τα 12,5 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως έχει εξηγήσει ή ίδια σε κατά καιρούς συνεντεύξεις της, η αμοιβή της κινήθηκε σε εξίσου υψηλά επίπεδα με τις τότε αντίστοιχες αμοιβές των αντρών με αποτέλεσμα να μπει στο στόχαστρο και να κατηγορείται ότι πρόδωσε τις γυναίκες. Ωστόσο, η ίδια έδωσε πληρωμένη απάντηση, λέγοντας πως αν δουλεύει εξίσου σκληρά με τους άντρες, γιατί να μην πληρωθεί το ίδιο.

Σον Κόνερι

Θα μπορούσε να θεωρηθεί από τις πιο ακριβοπληρωμένες cameo εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη. Το 1991 ο πρώτος «Τζέημς Μποντ» Σον Κόνερι (Sean Connery) εμφανίστηκε για δύο λεπτά στην ταινία «Ρομπέν των Δασών: Ο Πρίγκιπας των Κλεφτών» ως Βασιλιάς Ριχάρδος.

Τα γυρίσματά του κράτησαν μόλις μία ημέρα και ο τραπεζικός του λογαριασμός αυξήθηκε κατά 250.000 δολάρια, τα οποία δεν κράτησε καν, αφού τα έδωσε σε νοσοκομείο του Εδιμβούργου της Σκωτίας από όπου καταγόταν.

Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Μπορεί οι γυναίκες ηθοποιοί του Χόλιγουντ να πληρώνονται λιγότερα, όμως, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ έβαλε το 1963 τα γυαλιά σε όλους όταν πέτυχε η αμοιβή της για τον ρόλο της Κλεοπάτρας στην ομώνυμη ταινία να είναι 1 εκατομμύριο δολάρια συν ποσοστό 10% από τα κέρδη στο box office.

Κανένας ηθοποιός μέχρι τότε δεν είχε πληρωθεί τόσα πολλά χρήματα και το νόστιμο είναι ότι όταν η αξέχαστη σταρ ζήτησε το εκατομμύριο, το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου και ούτε η ίδια δεν πίστευε ότι θα της το δώσουν. Η πράξη, όμως, τη διέψευσε.