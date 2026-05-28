Μενού

Αλεξάνδρου: «Όταν έχεις παιδί και προσπαθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, έχεις ενοχές»

Ο Δημήτρης Αλεξανδρου μίλησε για την προσωπική του ζωή και για τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε να γνωστοποιήσει τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Δημήτρης Αλεξάνδρου | Glomex / Alpha
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Νέες λεπτομέρειες για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου άφησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, το πρωινό της Πέμπτης, όταν και βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της Super Κατερίνα.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε να γνωστοποιήσει τη σχέση που διατηρεί με την Ρία Ελληνίδου.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν θα ‘θελα να δώσω κάποιον τίτλο για το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής και να πω κάτι. Προφανώς όμως καταλαβαίνω ότι είναι κάποια πράγματα που βγαίνουν, αναπαράγονται και ο κόσμος μιλάει. Δεν είναι θέμα αν κρύβομαι ή όχι, θεωρώ ότι πρέπει και γω να χαλαρώσω και να χαλαρώσει».

«Είναι διαφορετικές οι ευθύνες σε κάποιον σε κάποια μονοπάτια που εγώ δεν τα ξέρω. Όταν έχεις ένα παιδί και προσπαθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές, όπως και όλος ο κόσμος. Με τη γέννηση του παιδιού σου δημιουργείς κάποιες άλλες ενοχές. Τώρα, πάμε σε ένα έξτρα κομμάτι ενοχών», είπε και πρόσθεσε:

“Οπότε όλα αυτά τα κομμάτια μέσα στο κεφάλι σου είναι ένας πόλεμος εσωτερικός. Για να χαλαρώσεις πρέπει και κάποιος να στο δώσει αλλά να χαλαρώσεις και συ ο ίδιος. Όλα τα πράγματα για να βγουν και να γίνουν φυσικά πρέπει να τα αποδεχτείς” πρόσθεσε, ακόμα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA