«Με σύστησε ως τη μέλλουσα κυρία Νίσον»: Η Πάμελα Άντερον αποκαλύπτει αν όντως είχε σχέση με τον Λίαμ Νίσον

Σάλος είχε δημιουργηθεί με τη σχέση του Λίαμ Νίσον και της Πάμελα Άντερσον μετά την ταινία Naked Gun, και η απογοήτευση του κοινού ήρθε ξαφνικά, όταν «έσκασε σαν βόμβα» από το TMZ ότι η σχέση τους ήταν μαρκετινίστικο κόλπο για την προώθηση της ταινίας.

Η Πάμελα Άντερσον μετά από μήνες έσπασε τη σιωπή της και διέψευσε τις φήμες περί «παγίδας». Είπε ωστόσο, ότι η σχέση τους κράτησε μόνο για μια εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο People ισχυρίστηκε: ««Αν πρέπει να ξέρετε, ο Λίαμ κι εγώ είχαμε μια ρομαντική σχέση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά μόνο αφού τελειώσαμε τα γυρίσματα», λέει. Οι δυο τους πέρασαν μια «εικόνα οικειότητας» μαζί στο σπίτι του στα βόρεια της Νέας Υόρκης. «Είχα το δικό μου δωμάτιο», σημειώνει. «Ήρθαν και οι δύο βοηθοί μας. Ακόμα και η οικογένειά μας πέρασε από εκεί».

Το ζευγάρι «πήγε για δείπνο σε ένα μικροσκοπικό γαλλικό εστιατόριο όπου με σύστησε ως τη «μέλλουσα κυρία Νίσον»», συνεχίζει. Πέρασαν χρόνο στον κήπο του, όπου, λέει, «φρόντιζα μια τριανταφυλλιά κατάφυτη με μέντα... Χάρηκα που βοήθησα και εκείνος το εκτίμησε».

Μετά από αυτό που αποκαλεί «ρομαντική χαμένη εβδομάδα» τους — κατά την οποία ο Νίσον έδιωξε μια αρκούδα από το παράθυρο του πρωινού με την μπουρνούζι του — «ακολουθήσαμε χωριστούς δρόμους για να δουλέψουμε σε άλλες ταινίες», εξηγεί.

Επανασυνδέθηκαν κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «The Naked Gun» το καλοκαίρι, αγκαλιασμένοι και κρατημένοι χέρι-χέρι - μάλιστα έδωσε στον Neeson μια παιχνιδιάρικη δόση από το lip balm της Sonsie στην εκπομπή «What What Happens Live» του Andy Cohen.

«Περνούσαμε καλά», λέει, αποκαλώντας τη σύνδεσή τους «λίγο σαν ταινία της Nancy Meyers».

«Πάντα γελούσα όταν ο κόσμος σκεφτόταν, "Ω, αυτό είναι ένα διαφημιστικό κόλπο". Εγώ έλεγα, "Ένα διαφημιστικό κόλπο; Αυτό είναι αληθινό. Έχουμε αληθινά συναισθήματα"».

«Λατρεύω τον Λίαμ», προσθέτει, «αλλά είμαστε καλύτεροι φίλοι, με απόλυτη ειλικρίνεια».